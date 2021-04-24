Суд в справі щодо смерті Джорджа Флойда, де присяжні визнали винним ексофіцера поліції Дерека Шовіна, став новою точкою відліку та змінив ставлення до темношкірих жертв. Флойд під час засідання був представлений, як особистість, а не просто як темношкірий громадянин, який помер від рук поліціянта.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

“Його звали Джордж Перрі Флойд-молодший”, – ці слова прокурора Стіва Шлейхера почули присяжні, заслуховуючи аргументи сторін звинувачення та захисту під час фінального судового засідання. Він звернув увагу, що під час антирасистських протестних акцій руху Black Lives Matter (“Життя чорних важливі) учасники не просто говорили про свавілля правоохоронців, але викрикували ім’я Флойда.

До цього в США вкрай рідко говорили так голосно про темношкірого постраждалого від рук поліції. Навіть якщо спорадичні активісти намагалися привернути увагу до подібної проблеми – їх майже не чули.

“Ідея того, що Флойд був особистість, а не просто тілом під коліном Шовіна, була всюди – від свідчень очевидців до виступу прокурора”, – вказали в матеріалі.

Судді сподобалася така лінія прокурора, який називав Флойда “людиною” понад десять разів під час фінальної аргументації. Суддя не дав адвокату Шовіна звернути його увагу на те, що до подій в травні 2020 року у Флойда були якість проблеми з законом.

В системі американського кримінального правосуддя завжди працював один і той же сценарій. Є сторона “жертви” та сторона “зловмисника”. Однак в справі Флойда з’явилися “особистість” та “безкарне свавілля”. Майже ніколи раніше “жертву” не розглядали, як особистість.

Суд над Шовіном змінив цей сценарій. Флойд, який приїхав у Міннеаполіс, аби почати життя з початку, став особистістю в залі суду. При цьому, про Шовіна, як особистість, не було сказано майже нічого. Він став відображенням правоохоронної системи, в якій часто ставлять під сумнів чесність та добропорядність людей із не білою шкірою. В червні Шовін почує вердикт суду – від 12,5 до 40 років позбавлення волі.

Прокурор зумів “мінуси” у біографії Флойда перетворити у “плюси”. Адвокат Шовіна неодноразово казав про те, що Флойд був наркозалежним. Але прокурор зумів довести, що Флойд та його дівчина протягом тривалого часу намагалися побороти залежність від опіоїдів.

Шлейхер зумів довести присяжним, що відмова Флойда сісти в машину поліції була не способом проявити непослух, а “результатом переживання через те, що він може постраждати від рук поліціянтів”.

Що потрібно знати про суд над Дереком Шовіном

Суд над ексофіцером розпочався після того, як в травні минулого року внаслідок його дій, як поліціянта, на очах у перехожих помер 48-річний афроамериканець Джордж Флойд. Шовін притиснув його шию коліном до землі та тримав в такому положені протягом 9 хвилин та 29 секунд. Флойд просив відпустити його та казав, що не може дихати. Однак Шовін не звернув на його прохання уваги. Флойд помер.

Після такого інциденту по всій Америці й, перш за все, в Міннеаполісі, почалися масові акції протесту проти расизму та свавілля поліції Black Lives Matter (Життя чорних важливе).

За три тижні судових засідань адвокати, прокурори та присяжні заслухали свідчення 45 осіб, переглянули кілька годин відеозаписів, які робили перехожі в той день, коли помер Флойд.

Свідчення очевидців

Судові засідання почалися зі свідчень перехожих, які на власні очі бачили, як помирав Флойд та як в тій ситуації поводив себе Шовін. Це були найбільш емоційні свідчення. До прикладу, дівчина, яка однією з перших виклала в Мережу відео смерті Флойда, розповідала, як не могла спати вночі, оскільки їх снилися кошмари.

“Коли я дивлюсь на Джорджа Флойда, я бачу свого батька, я бачу своїх братів, двоюрідних братів, братів батька. Тому що всі вони – чорношкірі”, – сказала вона.

Також свідчив 61-річний Чарльз Макмілліан. Він розповів про те, як намагався вмовити Флойда сісти в машину поліції та не пручатися.

На думку захисників Шовіна, він, як поліціянт, діяв правильно, однак через перехожих, які його постійно відволікали, міг не проконтролювати свою силу. Колега Шовіна Пітер Чанг сказав, що натовп був агресивним, що вплинуло на дії Дерека. Інструктор Ніколь Маккензі, який навчає поліціянтів, також сказав, що через натовп Шовін міг не чути благання Флойда й не контролювати силу, з якою тиснув на його шию.

Три аргументи адвокатів Шовіна

Сторона захисту поліціянта вимагала заслухати свідчення представників галузі охорони здоров’я, аби довести, що смерть Флойда була викликана проблемами з наркотиками чи чимось іншими. Концепція захисту Шовіна базувалася на тому, що:

Флойд помер через проблеми з наркотиками та здоров’ям.

Використання сили Шовіном було потрібною мірою, хоча здається жорстоким.

Перехожі відволікали Шовіна, тому він міг не проконтролювати силу.

Шеф поліція Міннеаполіса Медарія Аррадондо сказав, що на наступний день після смерті Флойда звільнив Шовіна. Він додав, що Шовін повинен був забрати коліно з шиї Флойда, коли той сказав, що не може дихати.

Однак представник сторони захисту Баррі Бродд, експерт з використання сили при затриманнях, сказав, що в діях Шовіна не було порушень, а поліціянт діяв “об’єктивно та раціонально”.

Аргументи прокурора

Прокуратура намагалася довести, що Шовін використав надмірну та непотрібну в той момент силу, коли наступив коліном на шию Флойда й був в такому положенні 9 хвилин і 29 секунд, поки той не помер. Їх стратегія базувалася на кількох відеозаписах дій Шовіна, аналізі, проведеному експертами-поліціянтами, а також медичних показах стосовно того, як помер Флойд.

Причина смерті Флойда

У захисту та прокурора були полярні думки з цього приводу. Представника Флойда казали про те, що смерть настала внаслідок дій поліціянта. Однак представники офіцера наполягали на дії наркотичних речовин в крові Флойда.

Важливими в цьому аспекті були свідчення лікаря-пульмонолога Мартіна Тобіна. Він на прикладі відео пояснив, що відбувалося з Флойдом та його диханням, поки його шия була під коліном офіцера.

“Навіть здорова людина померла б, якби була в такому положенні, як Флойд”, – сказав лікар.

Однак судово-медичний експерт Девід Фаулер сказав, що причина смерті Флойда не встановлена. При цьому, його не вбили, оскільки причин смерті було кілька. Він стверджував, що Флойд зловживав наркотиками, а також казав про те, що афроамериканець міг померти через те, що надихався вихлопними газами від поліцейського автомобіля. При цьому, він згодився з аргументом стосовно того, що Флойду потрібна була медична допомога відразу після того, як в нього зупинилося серце. Судмедексперт сказав, що Флойда ще можна було врятувати.

П’ята поправка: чому Дерек Шовін відмовився свідчити

У Шовіна запитали про те, чому він не хоче свідчити на свою користь. Ексофіцер апелював до п’ятої поправки.

“Сьогодні я скористаюсь своїм правом згідно з П’ятою поправкою”, – сказав Шовін у суді. П’ята поправка передбачає, що він має конституційне право не давати свідчень. Він додав, що на нього ніхто не тиснув, це лише його рішення.

Як працювали присяжні

Після того як прокурор та адвокат озвучили свої аргументи в суді, суддя відправив присяжних в секвестр. Їм потрібно було вирішити долю Шовіна, опираючись на аргументи прокурорів та адвокатів.

Вони мали право ночувати вдома, а вдень – збиратися разом, поки не приймуть рішення.

Присяжним було заборонено обговорювати зі сторонніми справу Шовіна, а також читати повідомлення ЗМІ про суд.

Очікувалося, що присяжні прийматимуть рішення протягом кількох тижнів. Однак їм знадобилося менше доби.

Присяжні мали визнати Шовіна винним чи невинним по всіх трьох чи одному з трьох звинувачень:

вбивство другого ступеня – найсерйозніше звинувачення. Прокуратурі потрібно довести, що Шовін напав на Флойда. Пункт передбачає до 40 років ув’язнення.

вбивство третього ступеня. Присяжні повинні переконатися, що Шовін проявив безрозсудну зневагу до людського життя. Максимальний термін позбавлення волі – 25 років.

ненавмисне вбивство другого ступеня. Прокуратура спробує продемонструвати, що пан Шовін пішов на “необгрунтований ризик”, коли утримував Флойда, піддаючи його ризику смерті. Передбачено позбавлення волі строком до 10 років.

Міру покарання визначить суддя. Приблизно через 8 тижнів Шовін почує вирок. За однією зі статей йому загрожує до 40 років позбавлення волі.

Із зали суду Шовіна вивели в наручниках. До цього моменту він був вільний, оскільки за нього внесли заставу. Однак після рішення присяжних чекатиме на вирок судді у в’язниці.

Адвокат сім’ї Флойда Бен Крамп назвав таке рішення присяжних “поворотним моментом в історії”.