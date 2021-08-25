Канцлерський суд штату Делавер частково призупинив розгляд позову "ПриватБанку" проти його колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Про це повідомила пресслужба банку. Також відповідна інформація міститься у судовому рішенню.

23 серпня 2021 року Канцлерський суд (суддя Слайтс (Judge Slights)) відхилив клопотання відповідачів про припинення розгляду справи за позовом “ПриватБанку”, в якому відповідачі заявляли, що справа нібито має розглядатись судами України (forum non conveniens).

Згідно з рішенням, суд продовжить розгляд справи № 2019-0377-JRS за цивільним позовом АТ КБ “ПриватБанк” проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та інших юридичних та фізичних осіб щодо, серед іншого, стягнення збитків, спричинених відповідачами банку до його націоналізації у грудні 2016 року.

Також суд задовольнив клопотання “ПриватБанку” та виніс наказ про збереження активів (status quo order), яким наклав заборону на будь-які дії поза межами звичайної господарської діяльності з різноманітними активами відповідачів у США. За словами суду, цей наказ є “гарантією надання позивачу належного забезпечення вимог на суму більше 600 млн доларів США, відшкодування яких він вимагає в рамках цього провадження”.

Водночас, суд задовольнив клопотання відповідачів та призупинив провадження в окремій частині, допоки пов’язані судові процеси в Україні не будуть вирішені по суті.

“ПриватБанк” вітає рішення суду, яким клопотання про припинення розгляду справи на підставі forum non conveniens було відхилено повністю та очікує на встановлення швидкого графіку подальшого розгляду справи”, – додали у пресслужбі.

У самому суді уточнили, що незважаючи на призупинення, суд продовжить розгляд певних процедурних питань, які як і раніше є предметом спору.

Нагадаємо, що рішення про націоналізацію “ПриватБанку” в зв’язку з його неплатоспроможністю було прийнято українською владою в грудні 2016 року.

Причиною націоналізації стали дії колишніх власників, котрі виділяли значні кредити афілійованим особам. Результати незалежного розслідування компанії Kroll показали, що до націоналізації “ПриватБанк” мінімум протягом 10 років був об’єктом масштабних махінацій, що призвело до нанесення фінансовій установі збитків на суму мінімум $5,5 млрд.