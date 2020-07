Про це повідомляє видання Politico.

Таким чином, суд задовольнив прохання молодшого брата президента США – Роберта Трампа. Останній стверджував, що книга порушує угоду про нерозголошення, яка була укладена після смерті їхнього батька Фреда Трампа в 1999 році. Зазначалося, що Мері Трамп зобов’язалася не розголошувати певну інформацію про сім’ю. Домовленості стосувалися спадщини.

Тимчасова заборона стосується “публікації, друку і поширення книги, а також будь-яких витягів з неї”.

Вихід у світ книги “Too Much And Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man” (“Занадто багато і завжди мало: Як моя сім’я породила найнебезпечнішу в світі людину”) був запланований на 28 липня.

Тепер же суд заборонив видавцеві Simon & Schuster друкувати і поширювати книгу, поки не буде винесено постійне рішення за позовом Роберта Трампа. Скільки часу на це знадобиться, не уточнюється.

Адвокати Мері Трамп і Simon & Schuster вже подали апеляцію на рішення суду. Вони відзначили, що припис суду обмежує свободу слова в політиці і тим самим прямо порушує першу поправку до конституції США.

Тим часом Роберт Трамп задоволений рішенням суду, інформує американський телеканал CNN. Його адвокат Чарльз Хардер назвав дії Мері Трамп і Simon & Schuster “неприйнятними” і повідомив про намір “довести справу до кінця”.

Виконавчий директор Simon & Schuster Джонатан Карп заявив, що блокування книги “завдасть надзвичайного економічного збитку” видавцеві. Він уточнив, що Simon & Schuster вже було надруковано близько 75 тисяч примірників книги.

Про що книга?

Мері Трамп – дочка старшого брата президента США, Фреда Трампа-молодшого, який помер у 1981 році у віці 42 років.

В описі книги на Amazon зазначено, що це – “викривальний портрет” Дональда Трампа. У своїй книзі Мері Трамп має намір “висвітлити темну історію сім’ї, щоб пояснити, як її дядько став людиною, яка тепер загрожує здоров’ю, економічній безпеці та соціальному устрою світу”.

Особливу увагу в книзі приділено подробицям про відносини між Фредом-старшим і його старшими синами – Фредом-молодшим і Дональдом.

Серед іншого, в книзі розповідається і про те, як Мері Трамп надала газеті New York Times конфіденційні документи, що стосуються фінансів свого дядька, які були опубліковані в рамках журналістського розслідування.

Наскільки глибоко і детально ця біографічна книга заглиблюється в сімейні таємниці сім’ї Трампів, поки невідомо, оскільки подробиці тримаються в таємниці.