Про це повідомляє The Washington Post.

Ця справа розглядається в рамках розслідування можливого втручання Росії у вибори президента США в 2016 році.

Після пред’явлених звинувачень, в 2017 році, Флінн вирішив співпрацювати з ФБР. Він надав інформацію, яка стосувалася непрямих контактів президента Трампа з росіянами.

Також Флінн офіційно визнав свою провину в тому, що повідомив Федеральному бюро розслідувань (ФБР) неправдиві відомості про власні контакти з РФ.

Флінн визнав, що, не маючи відповідних повноважень, обговорював по телефону з російським послом в США Сергієм Кисляком санкції Вашингтона проти РФ, а згодом дав неправдиві свідчення про зміст цієї розмови.

У червні Федеральний апеляційний суд вирішив припинити судову справу проти Флінна.

Суд наказав нижчої інстанції задовольнити клопотання уряду в особі Міністерства юстиції про припинення справи проти Флінна і скасував рішення судді федерального округу Колумбія Еммета Саллівана, який планував провести слухання за участю зацікавлених осіб щодо подальшого розгляду.

Тепер цю ж справу розгляне Апеляційний суд округу Колумбія у повному складі.

Довідка. У справі про російське втручання в президентські вибори 2016 року Флінна допитали щодо його дзвінків російському послу. Результати судового рішення свідчать про те, що Флінн чотири рази збрехав слідству під час допиту. Він брехав про розмови з російськими громадянами, про санкції і про голосування в ООН.

Після цього Флінн в суді визнав, що дійсно дав неточні відомості.

Сторона звинувачення заявила, що у Флінна не раз була можливість зізнатися в тому, що він говорив неправду по якомусь з пунктів.