Ірпінський міський суд повернув Бучі 890 гектарів території, які шість років тому були передані державі в особі Кабінету Міністрів.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook міський голова Бучі Анатолій Федорук.

“890 гектарів земель мікрорайону Лісова Буча визнані комунальними землями міста Буча. Таким є рішення Ірпінського міського суду від 23 квітня 2020 року”, – зазначив Федорук.

Так, напередодні було скасовано рішення від 2014 року по справі 890 га і ухвалено нове, яким відмовлено в задоволенні позову прокуратури Київської області в інтересах держави в особі Кабміну до Бучанської міської ради та фізичних осіб.

“Таким чином, поставлена крапка в 6-річній суперечці про те, чи є землі міста Буча державною власністю. Ні – не є. Це велика перемога для всієї Бучанської об’єднаної територіальної громади, оскільки 890 га – це третина території нашого міста, загальна площа якого становить 2658 га”, – наголосив Федорук.

Мер міста нагадав, що в жовтні 2014 року Суддя Ірпінського міського суду Андрій Мікулін визнав частину Бучі (умовною площею 890 га) “лісом першої категорії, що знаходиться за межами населеного пункту”. Власником цієї землі стала держава в особі Кабінету Міністрів України, а не громада Бучі. І це при тому, що на зазначеній території проживали люди.

У результаті такого рішення суду найбільший мікрорайон міста, де проживає понад 20 тисяч жителів, побудовано 6 тисяч приватних та понад 120 багатоквартирних будинків, є школи, дитсадки, медичні установи, дороги і вулиці, опинився в “підвішеному стані”.

“Базуючись на вказаному “рішенні Мікуліна”, представники прокуратури заявили десятки позовів до мешканців міста Буча про витребування належних їм на праві власності земельних ділянок на користь держави. Прокуратуру не зупиняв навіть той факт, що на цих землях десятиліттями стояли житлові будинки, в яких мешкають громадяни нашого міста”, – розповів Федорук.

Він наголосив, що “це був політичний процес”.

“З одного боку, прокуратура мала на меті забрати ділянку 14 га у родичів Ігоря Калетника (нардеп 7 скликання, колишній перший заступник спікера Верховної Ради, – ред.). З іншого боку, органи прокуратури створили юридичний “гачок”, щоб тримати на ньому міського голову і Бучанську міську раду. Бо позови стосувалися якраз діяльності органів місцевого самоврядування”, – пояснив Федорук.

Він уточнив, що вирішальними у скасуванні рішення 6-річної давнини стали документи і матеріали, надані Бучанською міською радою як стороною у справі, які “беззаперечно доводять, що землі в межах міста належать громаді, а не державі, і не мають статусу лісового фонду” .

За словами Федорука, влада міста працюватиме над тим, щоб “всі безпідставні позови до мешканців Бучі були відкликані прокуратурою”.

У коментарі #Буквам Федорук зазначив, що не виключає оскарження прокуратурою нинішнього рішення суду.

“Це суд першої інстанції, і я переконаний, що прокуратура подаватиме апеляцію. І цей процес буде проходити відповідно до судочинства”, – повідомив він.

Федорук додав, що рішення Ірпінського суду “в першу чергу відновлює історичну справедливість”.

“Тому що суддя Мікулін свого часу, в 2014 році, зробив взагалі неймовірне припущення, що “Буча за межами Бучі” – це територія, незаселена людьми і об’єктами інфраструктури, установами, організаціями. Фактично виконав вказівку, як просили замовники всієї цієї справи. Звичайно, це питання потрібно було переглядати в правовій площині, що і було зроблено Ірпінським судом”, – розповів Федорук.

Він висловив упевненість, що “пройде не так багато часу”, і прізвища замовників зазначеної справи, а також зацікавлених у ній осіб “обов’язково будуть відомі суспільству”.

Історія судового процесу

Про справу по 890 га територій у Бучі стало відомо широкій громадськості в липні 2016 року, коли правоохоронці прийшли з обшуками до мера міста Анатолія Федорука.

Стверджувалося, що Генеральна прокуратура України проводить обшуки за 31 адресою (в тому числі в будівлі Бучанської міськради) у справі про нібито “присвоєння посадовими особами земель на сотні мільйонів гривень” (мова йде про згадані 890 га “особливо цінних земель лісогосподарського призначення”).

Позиція правоохоронних органів полягала в тому, що єдиним уповноваженим державним органом на виділення цих земель є виключно Кабінет Міністрів України.

ГПУ в рамках “бучанської справи” також взялася розслідувати факт передачі 14 га землі колишньому першому заступнику голови Верховної Ради Ігорю Калетнику.

Тоді Анатолій Федорук записав відеозвернення до жителів Бучі, в якому спростував висунуті на свою адресу звинувачення. Він наголошував, що в 1991 році проходила всеукраїнська інвентаризація земель, за підсумками якої було підтверджено, що 890 га знаходяться в межах населеного пункту Буча. А під час надання Бучі статусу міста обласного значення також були підтверджені нинішні межі населеного пункту (включаючи і 890 спірних га).

Незважаючи на всі аргументи, Генпрокуратура все одно повідомила про підозру Анатолію Федоруку та секретарю міської ради Василю Олексюку. За версією слідства, чиновники протягом 2002-2015 років нібито незаконно передали у власність “земельні ділянки лісогосподарського призначення загальною площею понад 80 га, що завдало збитків державі на загальну суму 400 млн грн”.

Суди відстороняли Анатолія Федорука з посади на деякий час, а також відправляли під домашній арешт.

Мер Бучі в інтерв’ю #Буквам тоді наголошував, що 890 га – це територія міста.

“Площі 890 га лісу першої категорії в межах міста Бучі ніколи не було, немає і в принципі, виходячи з географічного розташування та кліматичних умов, бути не може. Це територія населеного пункту, територія міста Бучі, яка має встановлені українським законодавством межі. Тому судження слідчих про те, що це ліс першої категорії і знаходиться за межами населеного пункту, є помилковими… Бачу дерево – кажу ліс. Це звична тема, але вона жодним чином не може бути присутня в заявах у такого високопоставленого органу, як Генеральна прокуратура. На території міста Буча ніколи не було лісу першої категорії”, – відзначав він.