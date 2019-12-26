Про це повідомили у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

“Постановою Північного апеляційного господарського суду від 17 грудня 2019 в АТ “Дельта Банк” було повернуто право вимоги грошових коштів на суму $ 87,29 млн”, — говориться в повідомленні.

Відзначається, що в 2012 році “Дельта Банк” виступив поручителем та уклав договір застави з австрійським Meinl Bank. В рамках договору “ДБ” перерахував свої кошти на кореспондентські рахунки в Meinl Bank в якості забезпечення зобов’язань компанії “Сілістен Трейдинг ЛТД” по її кредитним договорам з австрійським банком.

У березні 2013 року “ДБ” та компанія “Калума Холдінґз Лімітед” уклали договір про залучення $ 96,7 млн на умовах субординованого боргу. У 2015 році “ДБ” списав $ 87,29 млн за невиконання компание “Сілістен Трейдинг ЛТД” своїх зобов’язань перед Meinl Bank.

Так “ДБ” отримав право вимоги від компанії “Сілістен Трейдинг ЛТД” повернути зазначені кошти, проте завдяки договору поступки це право перейшло до компанії “Калума Холдінґз Лімітед”. Це сталося за два місяці до введення в “ДБ” тимчасової адміністрації.

Тепер суд визнав договір поступки недійсним, дозволивши “ДБ” вимагати ці кошти, та завершив багаторічні суперечки щодо зазначеної суми.