Covid-19 Україна

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Суд відхилив позов штабу Трампа про призупинення підрахунку голосів в Мічигані

Суд в Мічигані відхилив позов передвиборного штабу чинного президента США Дональда Трампа про призупинення підрахунку голосів в штаті.

Четвер, 5 листопада 2020, 21:46

Про це повідомляє агентство Reuters.

Відповідний вердикт винесла суддя Синтія Стівенс. Вона зазначила, що планує винести письмове рішення в п’ятницю.

Раніше в цей же день Трамп закликав зупинити підрахунок голосів виборців на виборах глави держави, що відбулися.

Крім того, він повідомив про намір в судовому порядку оскаржити підсумки голосування в штатах, де на перемогу претендує його опонент Байден.

На думку Трампа, саме він переміг на цих президентських виборах, якщо підрахувати всі “законні” голоси.

  • Напередодні президент США Дональд Трамп назвав дуже дивним те, що за ніч у деяких штатах, контрольованих демократами, де він лідирував, вийшов вперед Джо Байден.
  • #Букви детально слідкують за виборами у США. Всі актуальні події можна відстежувати тут.
Теги: Байден, вибори президента США, Дональд Трамп

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