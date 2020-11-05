Суд відхилив позов штабу Трампа про призупинення підрахунку голосів в Мічигані

Суд в Мічигані відхилив позов передвиборного штабу чинного президента США Дональда Трампа про призупинення підрахунку голосів в штаті.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Відповідний вердикт винесла суддя Синтія Стівенс. Вона зазначила, що планує винести письмове рішення в п’ятницю.

Раніше в цей же день Трамп закликав зупинити підрахунок голосів виборців на виборах глави держави, що відбулися.

Крім того, він повідомив про намір в судовому порядку оскаржити підсумки голосування в штатах, де на перемогу претендує його опонент Байден.

На думку Трампа, саме він переміг на цих президентських виборах, якщо підрахувати всі “законні” голоси.