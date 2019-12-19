Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом екс-голови “Укртрансбезпеки“ Михайла Ноняка до керівника Офісу президента України Андрія Богдана.

Про це повідомила прес-служба суду.

Зокрема, серед вимог позову – визнати протиправними дії Андрія Богдана щодо ініціювання питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності і звільнення Михайла Ноняка з посади голови Державної служби України з безпеки на транспорті та направлення відповідного листа прем’єр-міністру України.

Ноняк також просить суд встановити відсутність компетенції у керівника Офісу президента щодо ініціювання вищезгаданих питань.

“Суд ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін“, – зазначили в прес-службі.

Крім того, в провадженні Окружного адміністративного суд міста Києва перебуває справа за позовом Михайла Ноняка до Кабінету Міністрів України щодо скасування розпорядження про відсторонення його від виконання повноважень на посаді Голови Державної служби України з безпеки на транспорті.