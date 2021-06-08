Верховний суд відмовив патріарху Філарету у задоволенні позову. Той вимагав, щоб суд визнав недійсним Помісний собор, під час якого було створено Православну церкву України, та всі його рішення.

Про це у своєму Facebook написав митрополит ПЦУ Євстратій.

“Суд остаточно поставив крапку в численних намаганнях колишнього предстоятеля УПЦ КП оскаржити рішення Помісного собору УПЦ КП від 15 грудня 2018 року, який було скликано ним особисто разом з Архієрейським собором УПЦ КП у Малій Софії. На якому він головував, рішення якого разом із президією Собору першим підписав. А потім вирішив, що це все “було ситуативно”, — заявив він.

У своєму рішенні Верховний суд зазначив, що подібні церковні питання не можуть розглядатися у світських судах, тому що держава відділена від церкви. А будь-яке рішення суду трактувалося б як втручання у внутрішні церковні справи.

“Верховний Суд визначив, що рішення Помісного Собору не можуть бути оскаржені у будь-якому світському суді, адже це було б порушенням норми про розділення Церкви й держави та неприпустимим втручанням держави у внутрішні церковні справи. Прикметно, що опосередковано Верховний Суд у такий спосіб показав, що протягом двох років Почесний Патріарх намагався спонукати державу втрутитися у церковні справи — зробити саме те, від чого Церква страждала у радянські часи”, – зазначив митрополит ПЦУ.

Євстратій наголосив, що важливим узагальненим рішенням також є те, що внутрішні питання життя релігійних організацій, які за їхніми власними статутами та нормами регулюються статутними органами управління — не можуть бути оскаржені у будь-якому світському суді. Світський суд не може давати оцінки рішенням статутних органів релігійних організацій з внутрішніх питань, бо це стало б неприпустимим втручанням держави.

Нагадаємо, 20 червня 2019 року “собор”, скликаний почесним патріархом Православної церкви України Філаретом, скасував рішення про розпуск Київського патріархату. Він також відмовився від Томосу про автокефалію.

Православна церква України раніше застерегла почесного патріарха Філарета від проведення “собору Київського патріархату” і попередила, що участь у такому заході означатиме розкол і загрожує відлученням від ПЦУ.

11 червня 2019 року почесний патріарх Православної церкви Філарет заявив, що скличе “помісний собор” Київського патріархату на 20 червня, щоб заявити про невизнання Томосу Вселенського патріарха. Патріарх Філарет також заявив, що не визнає Томос Вселенського патріарха, який “нав’язав церкві лише нову залежність”.