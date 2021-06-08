Про це у своєму Facebook написав митрополит ПЦУ Євстратій.
“Суд остаточно поставив крапку в численних намаганнях колишнього предстоятеля УПЦ КП оскаржити рішення Помісного собору УПЦ КП від 15 грудня 2018 року, який було скликано ним особисто разом з Архієрейським собором УПЦ КП у Малій Софії. На якому він головував, рішення якого разом із президією Собору першим підписав. А потім вирішив, що це все “було ситуативно”, — заявив він.
У своєму рішенні Верховний суд зазначив, що подібні церковні питання не можуть розглядатися у світських судах, тому що держава відділена від церкви. А будь-яке рішення суду трактувалося б як втручання у внутрішні церковні справи.
Нагадаємо, 20 червня 2019 року “собор”, скликаний почесним патріархом Православної церкви України Філаретом, скасував рішення про розпуск Київського патріархату. Він також відмовився від Томосу про автокефалію.
Православна церква України раніше застерегла почесного патріарха Філарета від проведення “собору Київського патріархату” і попередила, що участь у такому заході означатиме розкол і загрожує відлученням від ПЦУ.
11 червня 2019 року почесний патріарх Православної церкви Філарет заявив, що скличе “помісний собор” Київського патріархату на 20 червня, щоб заявити про невизнання Томосу Вселенського патріарха. Патріарх Філарет також заявив, що не визнає Томос Вселенського патріарха, який “нав’язав церкві лише нову залежність”.
- Голова Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній прокоментував спроби патріарха Філарета відновити Українську православну церкву Київського патріархату і зазначив, що розколу в Православній церкві України немає.
- В грудні митрополит Епіфаній заявив, що в Православній церкві України чекають, що почесний патріарх Філарет “передумає і надалі буде разом з ПЦУ”.