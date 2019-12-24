Суд відмовився змінити запобіжний захід Юлії Кузьменко

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, на початку суддя попросив вільних слухачів, крім журналістів, покинути засідання — після цього він дозволив Кузьменко вийти з клітки та сісти поруч з адвокатом. Також в залі залишилися поручителі та близькі родичі.

Фото: #Букви

Адвокат Влад Добош заявив, що взяти Юлію Кузьменко на поруки готові 37 осіб. Він також попросив суд заслухати як свідка колишнього чоловіка підозрюваної, її начальника, нинішнього чоловіка Кузьменко і її матір.

Крім того, як свідка Добош попросив заслухати Володимира Ульянова, з яким Кузьменко вела записану й  оприлюднену на брифінгу розмову про “Град”.

Під час  засідання Добош заявив, що у момент закладення вибухівки і підриву автомобіля журналіста Юлія була вдома з сином.

За його словами, 18 липня 2016 року Кузьменко повернулася з Одеської області до Києва. В Одесі вона була на відпочинку.

Вночі Кузьменко разом зі своїм колишнім чоловіком поїхала в аеропорт зустрічати сина, який разом з її батьками відпочивав у Туреччині. Літак прибув о 2 годині ночі 19 липня. О 5 годині ранку родина повернулася додому: у свою квартиру на вулиці Урлівській у Києві, і вони весь день відпочивали.

Зранку 20 липня вона перебувала вдома і проводила час з сином, тому що чоловік був на роботі. Добош наголосив, що це все може підтвердити чоловік.

Крім того, колишній чоловік Юлії Кузьменко — Дмитро Кузьменко розповів, що був одружений на Юлії з 2004 по 2017 рік. За його словами, протягом цього часу не було жодного моменту, коли він не знав би, де вона знаходиться.

Він підтвердив, що напередодні вбивства Шеремета вони зустрічали свого сина, який вперше відпочивав. Також Дмитро додав, що в той час у Юлії були проблеми зі здоров’ям, які не дозволяли їй надовго залишати помешкання.

Після опитування свідків і тих, хто хотів взяти Кузьменко на поруки,  судді пішли до нарадчої кімнати.

У  результаті суд вирішив залишити запобіжний захід без змін. Після зачитування рішення в залі почали скандувати “Ганьба!”.

Суд відмовився змінити запобіжний захід Юлії Кузьменко

Справа Шеремета: суд відмовився змінити запобіжний захід Юлії Кузьменко.

Після зачитування рішення в залі почали сканувати “Ганьба!”.

Суд відмовився змінити запобіжний захід Юлії Кузьменко

Опубликовано Буквы Вторник, 24 декабря 2019 г.

 

Фото: #Букви

Нагадаємо, співробітники Національної поліції затримали фігурантів справи про вбивство в 2016 році журналіста Павла Шеремета. У вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюваними є: медсестра Яна Дугар, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко та подружжя Інна та Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.

В ніч на 14 грудня Печерський районний суд Києва заарештував на два місяці без права на заставу військового і музиканта Андрія Антоненка (нік Riffmaster). Його підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році. Сам Антоненко наголосив в суді, що визнає провину тільки через тиск або тортури.

  • Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков говорив про те, що не впевнений, що зібраних правоохоронцями фактів достатньо, щоб довести провину підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.
  • Прес-секретар Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко заявив, що підозра Юлії Кузьменко, яку слідство вважає причетною до вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році, побудована на припущеннях.
  • Директор київського НДІ судових експертиз Олександр Рувин, співробітник якого очолював експертну комісію у справі про вбивство Шеремета, раніше фігурував у прослуховуванні глави ГБР Романа Труби, як поліграфолог, який “пише все, що хочеш”.