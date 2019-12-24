Суд відмовився змінити запобіжний захід Юлії Кузьменко

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, на початку суддя попросив вільних слухачів, крім журналістів, покинути засідання — після цього він дозволив Кузьменко вийти з клітки та сісти поруч з адвокатом. Також в залі залишилися поручителі та близькі родичі.

Адвокат Влад Добош заявив, що взяти Юлію Кузьменко на поруки готові 37 осіб. Він також попросив суд заслухати як свідка колишнього чоловіка підозрюваної, її начальника, нинішнього чоловіка Кузьменко і її матір.

Крім того, як свідка Добош попросив заслухати Володимира Ульянова, з яким Кузьменко вела записану й оприлюднену на брифінгу розмову про “Град”.

Під час засідання Добош заявив, що у момент закладення вибухівки і підриву автомобіля журналіста Юлія була вдома з сином.

За його словами, 18 липня 2016 року Кузьменко повернулася з Одеської області до Києва. В Одесі вона була на відпочинку.

Вночі Кузьменко разом зі своїм колишнім чоловіком поїхала в аеропорт зустрічати сина, який разом з її батьками відпочивав у Туреччині. Літак прибув о 2 годині ночі 19 липня. О 5 годині ранку родина повернулася додому: у свою квартиру на вулиці Урлівській у Києві, і вони весь день відпочивали.

Зранку 20 липня вона перебувала вдома і проводила час з сином, тому що чоловік був на роботі. Добош наголосив, що це все може підтвердити чоловік.

Крім того, колишній чоловік Юлії Кузьменко — Дмитро Кузьменко розповів, що був одружений на Юлії з 2004 по 2017 рік. За його словами, протягом цього часу не було жодного моменту, коли він не знав би, де вона знаходиться.

Він підтвердив, що напередодні вбивства Шеремета вони зустрічали свого сина, який вперше відпочивав. Також Дмитро додав, що в той час у Юлії були проблеми зі здоров’ям, які не дозволяли їй надовго залишати помешкання.

Після опитування свідків і тих, хто хотів взяти Кузьменко на поруки, судді пішли до нарадчої кімнати.

У результаті суд вирішив залишити запобіжний захід без змін. Після зачитування рішення в залі почали скандувати “Ганьба!”.