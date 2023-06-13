Господарський суд Києва відмовив у задоволенні позову Української православної церкви Московського патріархату до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" про здійснення богослужінь в Успенському соборі та Трапезній церкві у Верхній лаврі.

Джерело: Міністерство культури та інформаційної політики України.

“Сьогодні, 13 червня 2023 року, в Господарському суді міста Києва відбулось слухання справи 910/423/23 за позовом Української православної церкви до Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” про усунення перешкод у користуванні представниками УПЦ МП майном, а саме у доступі та здійсненні богослужінь в Успенському соборі та Трапезній церкві у Верхній Лаврі”, – повідомили у Мінкульті.

Представники Чоловічого Монастиря УПЦ не прибули на засідання, подавши клопотання про перенесення, які були відхилені судом як необгрунтовані.

Суд, дослідивши матеріали справи, прийняв рішення про відмову в задоволенні позовних вимог УПЦ.

Повний текст рішення по справі буде оприлюднено 27 червня.

Нагадаємо, що 1 січня 2023 року завершився термін дії договору від 17 червня 2016 року, укладеного між Національним заповідником “Києво-Печерська лавра” та Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою (Чоловічий монастир) Української православної церкви про надання Успенського собору та Трапезної церкви в погодинне безоплатне користування УПЦ.

Зазначимо, що 5 січня, державі з користування УПЦ МП повернули Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври.

За підсумками роботи комісії підписано відповідний акт повернення будівель зі сторони УПЦ. Очільник Мінкульту Олександр Ткаченко зазначив, що, попри те, що на останнє засідання комісії не з’явився митрополит Павло, який мав підписати акт, це не є перешкодою для повернення державного майна.

Відтак, відсутність митрополита Павла запротокольовано членами комісії, а сам акт, підписаний з боку заповідника, було направлено іншій стороні на ознайомлення.