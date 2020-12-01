Шостий апеляційний адміністративний суд Києва скасував рішення Окружного адмінсуду, яким було визнано протиправними і скасовано припис Міністерства культури про припинення будь-яких робіт з будівництва ЖК ”Washington Concept House” на вул. Лабораторній, 12 у Печерському районі столиці, а також акт про порушення законодавства про охорону культурної спадщини.

Про це повідомляють ”Наші гроші”, посилаючись на постанову від 16 листопада.

Так, припис про негайне припинення будь-яких робіт на об’єкті та акт про порушення Мінкульт видав у жовтні 2019 року.

Зазначається, що, оскільки, ділянка на вул. Лабораторній, 12 згідно з історико-містобудівним опорним планом Києва, який входить до складу чинного Генплану столиці, входить до меж історичного ареалу Києва, а також розташовується в архітектурній та археологічній охоронних зонах, забудовник був зобов’язаний отримати дозвіл на проведення земляних та будь-яких інших будівельних робіт, а також погодити проєктну документацію з Мінкультом. Однак, цього зроблено не було.

Отримавши цей припис і акт замовник будівництва Концертний заклад культури ”Муніципальний академічний камерний хор ”Київ” звернувся до суду.

Задовольняючи позов, ОАСК зазначив, що, зважаючи на відсутність належним чином затверджених меж історичного ареалу Києва, меж та режимів використання зон охорони у столиці, у Мінкульті відсутні підстави вважати, що ділянка знаходиться у межах історичного ареалу, а відтак немає й встановлених законодавством повноважень для винесення припису.

Суд також вказав, що оскільки станом на день подання позову хор не отримав від Мінкультури будь-яких відмов або будь-яких інших рішень щодо об’єкту будівництва, він вправі здійснювати дії без отримання таких погоджень. Водночас, згідно з рішенням суду, оскільки Мінкульт не дотримав строк погодження історико-містобудівного обґрунтування, останнє погоджено за принципом мовчазної згоди.

Колегія суддів апеляції не погодилася з цим рішенням ОАСК. Врахувавши, що будівництво ведеться з порушенням законодавства у сфері охорони культурної спадщини без погодження з Мінкультом, історико-містобудівного обґрунтування, науково-проектної документації та без дозволу на проведення земляних робіт, апеляційний суд дійшов висновку про обґрунтованість та правомірність припису та акту Мінкульту.

Суд відкинув посилання ОАСК і позивача на те, що зони охорони і межі історичного ареалу Києва не подавались на затвердження до Мінкульту, а отже – не визначені. Пояснюється, що на час затвердження Генплану Києва рішенням Київради від 28 березня 2002 року був відсутній Порядок визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць (Порядок №318). Останній почав діяти пізніше, а саме з 5 квітня 2002 року.

Крім того, щодо мовчазного погодження історико-містобудівного обґрунтування Мінкультом суд зазначив, що ОАСК не перевірив надану позивачем інформацію. Між тим, апеляція витребувала документи у Міністерства і з’ясувала, що хор подав історико-містобудівне обґрунтування будівництва житлового будинку на вул. Лабораторній, 12 в Мінкульт 18.12.2018. У позові хор зазначив, що будь-яких відмов не отримав. Однак, це неправда. Оскільки, як встановив апеляційний суд, 29.12.2018 Мінкульт прийняв рішення відмовити у погодженні ІМО і повернути документацію хору на доопрацювання.

ДОВІДКА. На вул. Лабораторній, 12 будується ЖК ”Washington Concept House” – проєкт компанії Saga Development Андрія Вавриша. Це колишній заступник директора департаменту містобудування КМДА, відомий також як друг і партнер екскерівника Офісу президента Андрія Богдана.

Генеральним підрядником будівництва по вул. Лабораторній, 12 є ТОВ ”Комфорт Буд Інвест”, створене у квітні 2018 року. Статутний капітал фірми складає 1 тис грн.

Власниками ”Комфорт Буд Інвест” значаться Олег Новаківський та Віталій Поєнко, а керівником – Владислав Старинець з Вінниці. Новаківський також був співвласником ТОВ ”Сага 18” і ТОВ ”Альта-Град” разом з АТ ”ЗНВКІФ ”Атлон”, керівником якого є юрист Вавриша – Андрій Овсій.