Луцький міськрайонний суд відправив терориста Максима Кривоша, який 21 липня взяв в заручники пасажирів автобуса, в психіатричну лікарню для проведення стаціонарної експертизи.

Про це свідчать дані Єдиного реєстру судових рішень.

Таким чином суд задовольнив клопотання і відправив Кривоша у Львівську обласну клінічну психіатричну лікарню на термін не більше двох місяців.

Суд розглянув клопотання СБУ та прокуратури про проведення стаціонарної комплексної психолого-психіатричної експертизи підозрюваного – раніше амбулаторна експертиза виявила певні розлади психіки. Для кваліфікації цих розладів необхідні додаткові обстеження і динамічне спостереження.

“У даному кримінальному провадженні було призначено амбулаторну комплексну судово психолого-психіатричну експертизу”, – йдеться у рішенні суду.

Нагадаємо, вранці 21 июля на Театральній площі в центрі Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус “Берестечко – Краснилівка” з заручниками. Він представився Максим Плохой, проте його справжнє ім’я, за інформацією правоохоронців, Максим Кривош. #Букви розповідали, що ще відомо про зловмисника.

Кривош виклав свої вимоги в Twitter. Він вимагав, щоб Ринат Ахметов, Арсен Аваков, Ігор Коломойський, Віктор Медведчук, Віктор Пінчук і Петро Порошенко одночасно опублікували відеозвернення про те, що вони — злодії в законі. Також Кривош вимагав, щоб президент України Володимир Зеленський поширив посилання на фільм “Земляни” 2005 року. Це документальна стрічка 2005 року про проблеми експлуатації тварин людьми для одомашнення, розваг, наукових досліджень або з метою виробництва одягу та їжі.