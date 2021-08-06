Суд відправив під варту чоловіка, який погрожував підірвати Кабмін

Печерський суд Києва призначив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою чоловікові, який 4 серпня увійшов з гранатою до будівлі Кабміну та погрожував її підірвати.

Про це заявив суддя під час трансляції засідання суду.

Суд арештував чоловіка на 60 діб. Він буде перебувати під вартою до 27 вересня. Права внесення застави йому не дали.

Таким чином суддя задовольнив клопотання Печерської окружної прокуратури. Адвокати Прохнича просили відпустити його на поруки.

Адвокат Прохнича заявив, що будуть подавати апеляцію.

Під час судового розгляду Прохнич не виступав. Однак, його адвокат зачитав звернення свого підзахисного.

“Я щиро шкодую з приводу вчиненого. Визнаю, що вчинив неправильно та порушив закон. Прошу вибачення у тих, кого образив або налякав своїм необдуманими імпульсивними діями. Я не хотів нікого скривдити чи завдати будь-кому шкоду”, — йдеться у зверненні.

На засіданні товариші і бойові побратими колишнього атовця просили взяти його на поруки.

Ветеранка АТО розповіла #Буквам, що Прохнич дуже поміркована, але в нього ціла купа проблем. За її словами, у чоловіка пухлина головного мозку та посттравматичний синдром.

Після рішення суду адвокат заявив, що в Прохнича була мета привернути увагу до проблем ветеранів АТО, якими ніхто не займається.