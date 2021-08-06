Суд відправив під варту чоловіка, який погрожував підірвати Кабмін

Про це заявив суддя під час трансляції засідання суду.
Суд арештував чоловіка на 60 діб. Він буде перебувати під вартою до 27 вересня. Права внесення застави йому не дали.
Таким чином суддя задовольнив клопотання Печерської окружної прокуратури. Адвокати Прохнича просили відпустити його на поруки.
Адвокат Прохнича заявив, що будуть подавати апеляцію.
Під час судового розгляду Прохнич не виступав. Однак, його адвокат зачитав звернення свого підзахисного.
“Я щиро шкодую з приводу вчиненого. Визнаю, що вчинив неправильно та порушив закон. Прошу вибачення у тих, кого образив або налякав своїм необдуманими імпульсивними діями. Я не хотів нікого скривдити чи завдати будь-кому шкоду”, — йдеться у зверненні.
На засіданні товариші і бойові побратими колишнього атовця просили взяти його на поруки.
Ветеранка АТО розповіла #Буквам, що Прохнич дуже поміркована, але в нього ціла купа проблем. За її словами, у чоловіка пухлина головного мозку та посттравматичний синдром.
Після рішення суду адвокат заявив, що в Прохнича була мета привернути увагу до проблем ветеранів АТО, якими ніхто не займається.
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Напередодні в соцмережах з’явилося відео, на якому чоловік прийшов до будівлі Кабінету Міністрів із бойовою гранатою в руках.
- Поліція затримала, чоловіка, який з гранатою зайшов до будівлі Кабінету Міністрів. Ним виявився Володимир Прохнич – ветеран війни на Донбасі, який був двічі поранений, через що має інвалідність.
- Український військовий, засновник та перший командир полку “Азов”, лідер політичної партії “Національний корпус” Андрій Білецький закликав не пов’язувати посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) тільки з військовими.