Covid-19 Україна

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Суд відправив Слончака під нічний домашній арешт

Соломʼянський районний суд відправив під нічний домашній арешт колишнього заступника мера Києва Володимира Слончака, якого звинувачують у нападі на поліціянта.

Вівторок, 28 квітня 2020, 17:59

Про це повідомила пресслужба суду.

“28 квітня 2020 року слідчим суддею Солом’янського районного суду міста Києва частково задоволено клопотання про застосування запобіжного щодо Слончака Володимира Вікторовича та застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з забороною підозрюваному в період часу з 23:00 год до 06:00 год наступного дня, залишати житло”, – йдеться в повідомленні.

Ексзаступник мера столиці перебуватиме під нічним арештом до 27 червня.

Крім того Слончака зобов’язали прибувати до слідчого, прокурора, суду на кожну вимогу.

Нагадаємо, 26 квітня Слончака затримали після нападу на поліцейського. Повідомлялося, що патрульна поліція зупинили автомобіль через те, що водій забув включити фари. У транспортному засобі перебували вже колишній заступник голови КМДА і заступник голови постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Людмила Костенко.

Після цього Слончак нібито накинувся на поліціянта, його затримали й доставили до ізолятора тимчасового утримання.

  • Співробітники правоохоронних органів Києва повідомили про підозру колишньому заступнику голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Володимиру Слончаку за фактом нападу на патрульного.
Теги: Kyiv, КМДА, Київ, поліцейські, суд, арест

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