Одеський апеляційний суд сьогодні відпустив активіста Сергія Стерненка з-під варти під цілодобовий домашній арешт.

Про це поінформували в юридичній компанії “Міллер”, представники якої захищають Стерненка.

Під цілодобовий домашній арешт суд також відпустив ще одного фігуранта справи Руслана Демчука.

“Сьогодні суд звільнив Сергія Стерненка та Руслана Демчука з-під варти та обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту”, – зазначили в компанії.

Як уточнив адвокат Масі Наєм, попереду ще розгляд апеляційної скарги на вирок Стерненку (16 квітня).

Сам активіст уточнив, що суд зобов’язав його та Демчука здати закордонні паспорти.

Ув’язнення Стерненка

Як відомо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав винним одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викраденні людини (колишнього члена проросійської партії “Родіна” Сергія Щербича). Детальніше про цю справу — за посиланням.

Його позбавили волі на сім років і три місяці з конфіскацією 1/2 майна. Такий самий вирок отримав інший фігурант справи — Руслан Демчук.

Активіста помістили до СІЗО Одеси. Проте адвокати просили перевести Стерненка з одеського СІЗО до Києва (мотивуючи це тим, що перебування в СІЗО Одеси “несе реальну загрозу життю та здоров’ю” активіста). Згодом стало відомо, що Стерненка вирішили перевести до окремої камери одеського СІЗО.

Перебуваючи у СІЗО, активіст написав листа усім, хто його підтримує. Він закликав не мовчати та визволяти тих, кого несправедливо засудили.

Наприкінці березня кримінальну справу за обвинуваченням Сергія Стерненка та Руслана Демчука у викраденні Щербіча, яку вже було розглянуто в суді першої інстанції, передали на розгляд до Одеського апеляційного суду. Після цього адвокати подали клопотання про скасування запобіжного заходу Стерненку та Демчуку.

Акції на підтримку Стерненка

На підтримку Сергія Стерненка в Україні вже була організована низка акцій.

Наприклад, 23 лютого на вулиці Банковій біля Офісу президента відбулася велика акція, під час якої відбулися сутички між протестувальниками та правоохоронцями. У результаті були затримані 24 особи. Кілька десятків поліціянтів постраждали внаслідок сутичок.

27 лютого учасники протесту на підтримку Стерненка прийшли до Офісу генеральної прокурорки в Києві. Крім того, акція відбулася біля Офісу президента.

Найбільш резонансна акція відбулася 20 березня, до дня народження Сергія Стерненка, під Офісом президента у Києві відбулася акція протесту “Не чуєш? Побачиш”. Під час акції учасники кидали фаєри, петарди та шумові гранати, облили будівлю Офісу фарбою та залишили на її стінах надписи (“Лох”, “Аваков чорт”, “Волю політв’язням”, “1312”, “ACAB” тощо). Крім цього, протестувальники розбили скло у дверях будівлі ОПУ, підпалили табличку з написом Президент України і вхідні двері. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

21-23 березня поліціянти оголосили про підозру в хуліганстві 5 учасникам акції. Це:

лідер руху “Гонор” Сергій Філімонов ;

; представник ГО “Гонор” Олексій Білковський ;

; ветеран АТО, письменник, співзасновник видання “Дім Химер” Владислав Гранецький-Стафійчук (Влад Сорд);

(Влад Сорд); ветеран АТО, активіст та лідеру ГО “Невідомий патріот” Євген Строкань;

Давид Гаджимурадов.

24 березня підозру також отримав активіст, голова громадської ініціативи “Захистимо Протасів Яр” Роман Ратушний. Він переконаний, що це — замовлення Офісу президента. 29 березня Ратушного відправили під домашній арешт.

Іншим учасникам акції на Банковій також були обрані запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту.