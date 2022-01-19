Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Петро Порошенко з дружиною Мариною Порошенко та адвокатами заспівали гімн України на честь цієї події.
До суду прийшов Штефан Фюле, чеський дипломат, колишній Єврокомісар з питань розширення та європейської політики сусідства Єврокомісії.
“До перемоги небагато залишилося!” – сказав п’ятий президент.
Політик привітав українців з християнським святом Водохреща і додав:
“У це свято усі злі помисли, усі чортівські задуми – вони приречені. І сьогодні нам це продемонстрували”.
Він зізнався, що не святкує через вкрай серйозну ситуацію в України: масові замінування, напругу та гібридну війну. Порошенко подякував своїй команді.
Політик наголосив, що у цей час необхідно єднатися перед ворогом – Путіним і його амбіціями. Він закликав до цивілізованих відносин влади і позиції.
“Це абсолютно ненормально, коли зранку поліція, яку перетворили на “Беркут”, б’є активістів, б’є Балуха, нашого героя, політичного в’язня, б’є ветеранів, включно з Олександром Погребиським, ламає намети, з яких просто роздавали чай, прибирають бочки, навколо яких люди просто грілися – це дуже тривожні симптоми”, – сказав Петро Порошенко.
П’ятий президент подякував тисячам людей, які з усієї країни з’їхалися до стін суду, щоб, за словами політика, сказати “ні малоросізації України”, відстояти демократію та незалежність країни.
У залі суду на той момент зникло світло – через віялові відключення.
Нагадаємо, під Печерським районним судом відбулися сутички між поліціянтами та активістами. Побили депутата Київради Олександра Погребиського.
- Відомо, що прокуратура просила суд заарештувати Порошенка під заставу в 1 мільярд гривень.
- Як світові засоби масової інформації гостро відреагували на звинувачення у державній зраді п’ятого президента України Петра Порошенка, читайте у матеріалі.