П'ятому президенту України, лідеру партії "Європейська Солідарність" Петру Порошенку суддя призначив запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Арешту не відбудеться.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Петро Порошенко з дружиною Мариною Порошенко та адвокатами заспівали гімн України на честь цієї події.

До суду прийшов Штефан Фюле, чеський дипломат, колишній Єврокомісар з питань розширення та європейської політики сусідства Єврокомісії.

“До перемоги небагато залишилося!” – сказав п’ятий президент.

Політик привітав українців з християнським святом Водохреща і додав:

“У це свято усі злі помисли, усі чортівські задуми – вони приречені. І сьогодні нам це продемонстрували”.

Він зізнався, що не святкує через вкрай серйозну ситуацію в України: масові замінування, напругу та гібридну війну. Порошенко подякував своїй команді.

Політик наголосив, що у цей час необхідно єднатися перед ворогом – Путіним і його амбіціями. Він закликав до цивілізованих відносин влади і позиції.

“Це абсолютно ненормально, коли зранку поліція, яку перетворили на “Беркут”, б’є активістів, б’є Балуха, нашого героя, політичного в’язня, б’є ветеранів, включно з Олександром Погребиським, ламає намети, з яких просто роздавали чай, прибирають бочки, навколо яких люди просто грілися – це дуже тривожні симптоми”, – сказав Петро Порошенко.

П’ятий президент подякував тисячам людей, які з усієї країни з’їхалися до стін суду, щоб, за словами політика, сказати “ні малоросізації України”, відстояти демократію та незалежність країни.

У залі суду на той момент зникло світло – через віялові відключення.

Нагадаємо, під Печерським районним судом відбулися сутички між поліціянтами та активістами. Побили депутата Київради Олександра Погребиського.