Суд виправдав плавця з Гідропарку, якого затримували понад 10 поліцейських

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.
“Маленька перемога по адмінці, але велика ганьба для аваківської реформи! Сьогодні (20.07.2020 року) Дніпровський суд міста Києва виправдав мене по справі про адміністративне правопорушення щодо подій від 06.04.2020 в Гідропарку (закрив провадження за відсутністю події і складу правопорушення). Крім того, що Національна поліція України некомпетентний, каральний, злочинний, а не правоохоронний орган, це рішення доводить таке: якщо в моїх діях не було абсолютно нічого протиправного, то злочини мус*рів виправдовувати більше немає чим”, – йдеться в повідомленні.
А це за словами Бур’янова, означає, що на уповноважену особу, яка складала протокол, та на правоохоронців, які брали участь у затриманні, чекає кримінальна відповідальність.
“За ці неповних чотири місяці поліцейські довели, що дна і розумних кордонів для них не існує. Аваківці застосовують усі можливі механізми своєї безкарності: перевищення повноважень, незаконне затримання, застосування спецзасобів, приниження честі та гідності, підроблення процесуальних документів, неповага до суду…Втім, за всі злочини доведеться понести відповідальність. До зустрічей в судах”, – резюмував він.
- Раніше столична поліця затримала чоловіка, який уплав дістався до Гідропарку після того, як його не пропустили на спортивний майданчик. У суді відмовилися розглядати справу українця, який уплав дістався до київського Гідропарку і був затриманий поліцією нібито за порушення карантину.
- Киянин Валентин Бур’янов, який 6 квітня намагався потрапити на спортмайданчик у столичному Гідропарку вплав через Дніпро, приїхав до будівлі Міністерства внутрішніх справ на коні.
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