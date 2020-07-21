Суд виправдав плавця з Гідропарку, якого затримували понад 10 поліцейських

Дніпровський районний суд столиці закрив адміністративну справу проти спортсмена Валентина Бур’янова, якого в перший день жорсткого карантину затримали у столичному Гідропарку понад 10 поліцейських.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

“Маленька перемога по адмінці, але велика ганьба для аваківської реформи! Сьогодні (20.07.2020 року) Дніпровський суд міста Києва виправдав мене по справі про адміністративне правопорушення щодо подій від 06.04.2020 в Гідропарку (закрив провадження за відсутністю події і складу правопорушення). Крім того, що Національна поліція України некомпетентний, каральний, злочинний, а не правоохоронний орган, це рішення доводить таке: якщо в моїх діях не було абсолютно нічого протиправного, то злочини мус*рів виправдовувати більше немає чим”, – йдеться в повідомленні.

А це за словами Бур’янова, означає, що на уповноважену особу, яка складала протокол, та на правоохоронців, які брали участь у затриманні, чекає кримінальна відповідальність.

“За ці неповних чотири місяці поліцейські довели, що дна і розумних кордонів для них не існує. Аваківці застосовують усі можливі механізми своєї безкарності: перевищення повноважень, незаконне затримання, застосування спецзасобів, приниження честі та гідності, підроблення процесуальних документів, неповага до суду…Втім, за всі злочини доведеться понести відповідальність. До зустрічей в судах”, – резюмував він.