Шевченківський райсуд Києва визначив порядок дослідження доказів у межах розгляду справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Президента Володимира Зеленського, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та інших посадовців, попри клопотання захисту, не допитуватимуть.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Як повідомлялося раніше, у середу, 21 жовтня, Шевченківський районний суд Києва продовжив розгляд справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета по суті.

Під час засідання суд вирішив, у якому порядку досліджуватиме докази та проводитиме допити.

“Суд ухвалив встановити такий порядок дослідження доказів: дослідити письмові матеріали та документи, речові докази, надані стороною обвинувачення, потім – дослідити письмові матеріали і документи, речові докази сторони захисту. Після цього ми визначимося з переліком експертів та спеціалістів, які будуть допитані в судовому засіданні. Надалі – допитати свідків сторони обвинувачення, потім – свідків сторони захисту”, — оголосила головуюча суддя Оксана Голуб.

За словами судді, перелік свідків, що будуть допитані під час засідань, стане відомий перед самим допитами. Спершу буде допитано свідків обвинувачення, потім потерпілих і обвинувачених.

Варто зауважити, що серед людей, яких хочуть допитати адвокати обвинувачених, було зазначено президента Володимира Зеленського, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, його заступника Антона Геращенка, ексгенпрокурорів Руслана Рябошапку та Юрія Луценка та заступника голови Нацполіції Євгена Коваля. Сторона захисту пояснювала, що ці посадові особи публічно заявляли, що ознайомлені з матеріалами справи, тож можуть бути допитані як свідки. Суд вирішив не допитувати їх.

“Ці особи не були безпосередньо свідками обставин, що підлягають доказуванню в цьому кримінальному провадженню, та не є свідками в розумінні ст. 65 КПК”, — пояснила суддя.

Також на засіданні очікується розгляд зміни запобіжного заходу для Андрія Антоненка, який міститься під вартою понад 300 днів.

Під стінами суду триває акція на підтримку фігурантів справи — Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь.

Що відомо про справу Шеремета?

Про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося у 2016 році, стало відомо торік на початку грудня. Підозри були пред’явлені медсестрі Яні Дугарь, лікарю і волонтерці Юлії Кузьменко та музиканту Андрію Антоненку. Відтоді Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко перебували під вартою (Антоненко досі), а Яну Дугарь відпустили під заставу з-під домашнього арешту.

Раніше слідство стверджувало, що Антоненко, “захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси… вирішив створити організовану групу, щоб в її складі скоїти вбивство журналіста і радіоведучого Павла Шеремета”. За словами самого музиканта, це формулювання було взяте з іншого кримінального провадження, яке не має відношення до вбивства журналіста.

21 травня стало відомо, що слідство у справі про вбивство Павла Шеремета змінило текст підозри фігурантам, прибравши слова про “ультранаціоналістичні ідеї” та “велич арійської раси”. Відповідно до нового тексту підозри, організаторами злочину вважаються “невстановлені особи”, а всі раніше заявлені фігуранти справи — його виконавцями.

#Букви згадували ключові факти про справу Шеремета, а також заяви Президента України Володимира Зеленського про те, хто несе відповідальність за її розслідування.

Активісти, політики, чиновники висловлювали недовіру слідству, тож регулярно виходили на акції протесту і вимагали справедливого розслідування вбивства журналіста.

В червні матеріали щодо Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь об’єднали і відкрили для ознайомлення.

18 серпня підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненко та Юлії Кузьменко були вручені обвинувальні акти. Захисники Яни Дугарь відмовилися його отримувати.

25 серпня стало відомо, що справу розглядатиме суд присяжних.

28 вересня в Шевченківському районному суді Києва продовжився розгляд по суті справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета – вже за участю присяжних.