Окружний адміністративний суд Києва 27 травня вирішив, що Інститут національної пам'яті три роки тому протиправно видав висновок про те, що символіка 14 гренадерської дивізії СС "Галичина" не є нацистською.

Про це повідомила пресслужба суду.

“Після повної та всебічної оцінки матеріалів справи, їх об’єктивного розгляду у відкритому судовому засіданні, ОАСК визнав протиправними дії відповідачів щодо надання висновку про те, що символіка 14 гренадерської дивізії військ СС “Галичина” (1-ї Української дивізії УНА) відповідно до чинного законодавства України не є символікою націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, поширення якої заборонено в Україні. Суд зобов’язав Український інститут національної пам’яті та її посадових осіб утриматись від поширення вказаного висновку, викладеного в листі від 16 травня 2017 року за №01/1015″, – йдеться в повідомленні.

Колишній очільник Інституту нацпам’яті, нардеп від фракції “Європейської солідарності” Володимир В’ятрович уточнив, що рішення суду не визначає, чи є символіка дивізії нацистської.

“В оприлюдненому рішенні суду немає нічого про те, чи є символіка дивізії “Галичина” символікою націонал-соціалістичного тоталітарного режиму. Суд вирішив, що УІНП не мав відповідати на звернення громадянина щодо приналежності цієї символіки до нацистської. Хоча як УІНП як центральний орган виконавчої влади міг не надати відповіді громадянину для мене залишається загадкою”, – написав він на своїй сторінці у Facebook.

ДОВІДКА. 14-та гренадерська дивізія військ СС “Галичина” — підрозділ у складі військ Ваффен-СС Німеччини, що існував у 1943–1945 роках і був укомплектований з українців переважно греко-католицького віросповідання, фактично виключно галичан. З 19 квітня 1945 року переукомплектований підрозділ отримав новий статус і нову назву — 1-ша Українська Дивізія УНА.