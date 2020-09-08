Про це повідомляє російське інформагентство “Інтерфакс”.
“Єфремов в стані алкогольного сп’яніння скоїв ДТП, що призвело з необережності смерть людини”, – йдеться у вироку судді Олени Абрамової.
Також наголошується, що досліджені у справі Єфремова докази повністю підтверджують його провину, не дивлячись на те, що він її заперечував.
На даний момент оголошення вироку триває. Покарання для артиста буде названо в його резолютивній частині.
Нагадаємо, 3 вересня Єфремов в суді заявив, що визнає провину у справі про смертельне ДТП на Смоленській площі. Прокурор попросила засудити його до 11 років колонії.
- 8 червня ввечері в Москві на Смоленській площі сталася ДТП за участю Михайла Єфремова. Актор за кермом автомобіля Jeep Grand Cherokee на швидкості виїхав на зустрічну смугу, зіткнувся з автофургоном Lada і пошкодив ще кілька машин. За словами очевидців, актор знаходився в стані алкогольного сп’яніння. Потім Єфремов і сам підтвердив це.
- В поліції Москви заявляли, що щодо водія іномарки порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 264 КК РФ (порушення правил дорожнього руху з заподіянням тяжкої шкоди здоров’ю). Але потім обвинувачення змінили на більш серйозне – на п. А ч. 4 цієї статті (порушення правил дорожнього руху в стані сп’яніння зі смертю людини). Акторові загрожує до 12 років позбавлення волі.