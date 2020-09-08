Пресненський суд Москви визнав російського актора Михайла Єфремова винним у справі про смертельне ДТП в центрі російської столиці.

Про це повідомляє російське інформагентство “Інтерфакс”.

“Єфремов в стані алкогольного сп’яніння скоїв ДТП, що призвело з необережності смерть людини”, – йдеться у вироку судді Олени Абрамової.

Також наголошується, що досліджені у справі Єфремова докази повністю підтверджують його провину, не дивлячись на те, що він її заперечував.

На даний момент оголошення вироку триває. Покарання для артиста буде названо в його резолютивній частині.

Нагадаємо, 3 вересня Єфремов в суді заявив, що визнає провину у справі про смертельне ДТП на Смоленській площі. Прокурор попросила засудити його до 11 років колонії.