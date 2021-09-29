Другий апеляційний адміністративний суд не скасував рішення суду першої інстанції про незаконність повернення проспекту Григоренка в Харкові імені Жукова. Міськрада оскаржуватиме рішення.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської міськради.

На початку року Харківська міська рада втретє прийняла рішення про повернення проспекту Григоренка імені Жукова. Харківський окружний суд визнав рішення протиправним. Мерія подала апеляцію і програла її.

Тепер мерія планує оскаржувати рішення апеляційного суду.

“Другий апеляційний адміністративний суд сьогодні, 28 вересня, розглянув апеляційну скаргу Харківської міської ради на рішення Харківського окружного адміністративного суду, яким визнано протиправним та нечинним окремий пункт вказаного рішення міської ради. Вказану апеляційну скаргу суд залишив без задоволення. … Харківська міська рада здійснить касаційне оскарження судового рішення щодо питання перейменування проспекту Маршала Жукова“, — йдеться в повідомленні.

Історія проспекту

З лютого 1990 року проспект, що зв’язує Московський проспект і проспект Героїв Сталінграда, мав назву проспект Маршала Жукова — на честь радянського полководця та державного діяча Георгія Жукова.

У травні 2016 року розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації від проспект Маршала Жукова було перейменовано на проспект Петра Григоренка.

У травні 2019 року харківський міський голова Геннадій Кернес заявив, що якщо петиція до міської ради про повернення назви проспекту імені маршала Георгія Жукова набере необхідну кількість у 5 тисяч голосів, то він ініціює таке рішення Харківської міської ради.

19 червня 2019 року Харківська міськрада ухвалила рішення про перейменування декомунізованого проспекту Петра Григоренка. Тоді ж Національна поліція України відкрила кримінальне провадження через повернення харківському проспекту імені радянського маршала.

У вересні 2019 року Харківський окружний адміністративний суд визнав таке перейменування незаконним. 8 жовтня 2019 року Харківська міська рада програла апеляцію.

В лютому 2020 року Харківська міська рада знову ухвалила рішення про перейменування проспекту Петра Григоренка на честь маршала Георгія Жукова.

18 червня 2020 року Харківський окружний адміністративний суд вдруге скасував рішення Харківської міськради про перейменування проспекту Жукова. Було визначено, що перейменування проспекту на честь Жукова суперечить закону України “Про декомунізацію”.

В лютому 2021 року мерія втретє повернула назву на честь Жукова.