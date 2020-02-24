Шостий апеляційний адміністративний суд визнав протиправним звільнення Романа Насірова з посади голови Державної фіскальної служби.

Про це йдеться в рішенні суду.

“Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 11 грудня 2018 року в частині визнання протиправним та скасування розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 №35-р” Про звільнення ОСОБА_1 (Насирова Р.М. – ред.) з посади голови Державної фіскальної служби України “залишити без змін”.

Таким чином, суд залишив без задоволення апеляційні скарги Кабінету Міністрів, Державної фіскальної служби, нардепа Андрія Журжія.