Про це йдеться в рішенні суду.
“Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 11 грудня 2018 року в частині визнання протиправним та скасування розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 №35-р” Про звільнення ОСОБА_1 (Насирова Р.М. – ред.) з посади голови Державної фіскальної служби України “залишити без змін”.
Таким чином, суд залишив без задоволення апеляційні скарги Кабінету Міністрів, Державної фіскальної служби, нардепа Андрія Журжія.
- 17 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва зупинив дію розпорядження Уряду про оголошення конкурсу на посаду глави державної митної служби. Рішення було прийнято.
- 17 квітня 2019 року за позовом народного депутата від фракції “Блок Петра Порошенко” Андрія Антонищак. Міністр фінансів України Оксана Маркарова заявила, що Уряд має намір оскаржити це рішення суду.
- Комісія з питань вищого корпусу державної служби обрала заступника міністра фінансів Сергія Верланова главою Державної податкової служби (ДПС). Так, Сергій Верланов отримав сумарно 16,45 балів, Сергій Пєтухов – 13,54 бала, Дмитро Олексієнко не набрав балів, достатніх для рейтингової оцінки.
- У Міністерстві фінансів повідомили, що Комісія вищого корпусу державної служби призупинила конкурс на заміщення посади керівника Державної митної служби до скасування відповідного рішення суду.
- 24 квітня 2019 року екс-глава Державної фіскальної служби України Роман Насиров через суд просив заборонити Кабінету Міністрів призначати главу Податкової служби.