Шевченківський районний суд Києва визнав Ярослава Тарасенка винним у пособництві в умисному вбивстві ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Справу розглядала колегія з двох суддів та трьох присяжних. Процес тривав понад три роки.

Тарасенко отримав 12 років позбавлення волі, другий фігурант справи Олександр Лось – був виправданий.

“Суд визнав винним у співучасті у вбивстві колишнього голову “Правого сектору” Павлограда Ярослава Тарасенка, який, за версією слідства, був водієм у кілера. Колегія також визнала його винним у незаконному зберіганні вогнепального пістолета, знайденого під час обшуку. Суд засудив Тарасенка до 12 років”, – йдеться у повідомленні.

Водночас суд виправдав другого фігуранта у справі – раніше засудженого харків’янина Олександра Лося. На думку суду, його дії провини у вбивстві Вороненкова не містили.