Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.
Справу розглядала колегія з двох суддів та трьох присяжних. Процес тривав понад три роки.
Тарасенко отримав 12 років позбавлення волі, другий фігурант справи Олександр Лось – був виправданий.
“Суд визнав винним у співучасті у вбивстві колишнього голову “Правого сектору” Павлограда Ярослава Тарасенка, який, за версією слідства, був водієм у кілера. Колегія також визнала його винним у незаконному зберіганні вогнепального пістолета, знайденого під час обшуку. Суд засудив Тарасенка до 12 років”, – йдеться у повідомленні.
Водночас суд виправдав другого фігуранта у справі – раніше засудженого харків’янина Олександра Лося. На думку суду, його дії провини у вбивстві Вороненкова не містили.
- 23 березня 2017 року неподалік готелю “Прем’єр Палас”, що в центральній частині Києва, розстріляли ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.
- Вороненков планував створити Центр українсько-російських розслідувань (ЦУРР), який співпрацював би з українськими правоохоронцями та передавав їм матеріали для запобігання діям спонсорів агресії проти України, а також їхніх посібників.
- Як пізніше стало відомо, вбивцею виявився колишній боєць батальйону “Донбас” 28-річний Павло Паршов. На місце вбивства кілера привіз другий підозрюваний у справі – колишній член “Правого сектору” Ярослав Тарасенко на прізвисько “Фізрук”.