Про це повідомив сам нардеп у своєму профілі в Facebook.
Йдеться про адміністративну справу щодо кермування транспортними засобами у стані алкогольного чи наркотичного спʼяніння.
Згідно з рішенням суду, тест на наркотичне сп’яніння, який дав позитивний результат, проводився з численними порушеннями. А саме того тесту немає в переліку досліджень, дозволених для такої перевірки.
Тож результат аналізу суд визнав недійсним, а в матеріалах справи не знайшов жодних доказів вини нардепа.
Врешті суд дійшов висновку, що в діях Юрченка немає складу адміністративного правопорушення, і справу закрив.
Власне депутат назвав це рішення справедливістю, за яку “варто боротися”.
“Сьогодні я отримав повне рішення суду, в якому зазначається про відсутність в моїх діях ознак адміністративного правопорушення (а саме перебування в стані наркотичного сп‘яніння, керуючи автомобілем”, – сказав Юрченко.
Нардеп також розповів, що поліціянти намагалися його спровокувати та підставити. Доказом він опублікував відеозапис з начебто нагрудної камери одного з правоохоронців. На ньому чутно, як патрульні сперечаються, чи варто затримувати Юрченка.
Депутат також виклав начебто відео моменту ДТП, на якому зіткнення з “Джеттою” лишається за кадром.
Але невідомо, чи долучалися ці відеозаписи до матеріалів справи та чи пройшли експертизу на автентичність.
Справа щодо ДТП
8 липня цього року Юрченко на площі Міцкевича у Львові на своєму авто Ford Mustang в’їхав заднім ходом в авто Volkswagen Jetta, яке їхало головною дорогою. Після зіткнення народний депутат напав на водія Volkswagen Jetta, наніс йому тілесні ушкодження та відібрав смартфон.
За даними видання Varta1, у народного обранця тестом підтверджено наркотичне сп’яніння. Пізніше народний депутат Гео Лерос опублікував результати тесту на наркотики, який здавав Юрченко. А ще пізніше Гео Лерос додав протокол висновку медичного обстеження, яке підтвердило наявність в організмі Юрченка наркотичних речовин.
Наступного дня потерпілий заявив, що на нього до поліції написав заяву Олександр Юрченко. У відкритих джерелах знайти підтвердження цьому не вдалось.
У суботу, 10 липня, голова політичної партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко закликав Юрченка скласти мандат.
- 13 вересня 2020 року інший колишній “слуга” Гео Лерос повідомив, що Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо Юрченка за хабар у 200 тисяч доларів. Примітно, що між цими ж нардепами в листопаді сталася бійка. Тоді Юрченко обізвав Лероса “део ланосом”, а Лерос, який проходив поруч, відповів, нардепи побилися.
- 15 вересня НАБУ опублікувало відео, в якому викрило групу осіб, які брали хабарі за використання повноважень народного депутата України. Це стосувалося Юрченка та його помічника. На оперативному відео нардеп заявляє, що хотів “відкусити частину пирога”.
- Юрченка взяли під варту з правом внесення застави у 3 млн грн. Хоча така велика сума не стала проблемою — допомогли “небайдужі до екології люди” та він вийшов під заставу з обов’язком носити електронний браслет. А згодом суд змінив запобіжний захід на домашній арешт, але електронний браслет постановив зняти.
- Вже тривалий час з боку правоохоронних органів не було жодної звістки щодо подальшої долі цієї кримінальної справи. Однак з фракції Юрченка виключили, а Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Юрченко сидітиме у в’язниці.