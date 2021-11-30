Галицький суд Львова не знайшов провини народного депутата Олександра Юрченка в автомобільній аварії, яка сталася влітку в центрі міста.

Про це повідомив сам нардеп у своєму профілі в Facebook.

Йдеться про адміністративну справу щодо кермування транспортними засобами у стані алкогольного чи наркотичного спʼяніння.

Згідно з рішенням суду, тест на наркотичне сп’яніння, який дав позитивний результат, проводився з численними порушеннями. А саме того тесту немає в переліку досліджень, дозволених для такої перевірки.

Тож результат аналізу суд визнав недійсним, а в матеріалах справи не знайшов жодних доказів вини нардепа.

Врешті суд дійшов висновку, що в діях Юрченка немає складу адміністративного правопорушення, і справу закрив.

Власне депутат назвав це рішення справедливістю, за яку “варто боротися”.

“Сьогодні я отримав повне рішення суду, в якому зазначається про відсутність в моїх діях ознак адміністративного правопорушення (а саме перебування в стані наркотичного сп‘яніння, керуючи автомобілем”, – сказав Юрченко.

Нардеп також розповів, що поліціянти намагалися його спровокувати та підставити. Доказом він опублікував відеозапис з начебто нагрудної камери одного з правоохоронців. На ньому чутно, як патрульні сперечаються, чи варто затримувати Юрченка.

Депутат також виклав начебто відео моменту ДТП, на якому зіткнення з “Джеттою” лишається за кадром.

Але невідомо, чи долучалися ці відеозаписи до матеріалів справи та чи пройшли експертизу на автентичність.

Справа щодо ДТП

8 липня цього року Юрченко на площі Міцкевича у Львові на своєму авто Ford Mustang в’їхав заднім ходом в авто Volkswagen Jetta, яке їхало головною дорогою. Після зіткнення народний депутат напав на водія Volkswagen Jetta, наніс йому тілесні ушкодження та відібрав смартфон.

За даними видання Varta1, у народного обранця тестом підтверджено наркотичне сп’яніння. Пізніше народний депутат Гео Лерос опублікував результати тесту на наркотики, який здавав Юрченко. А ще пізніше Гео Лерос додав протокол висновку медичного обстеження, яке підтвердило наявність в організмі Юрченка наркотичних речовин.

Наступного дня потерпілий заявив, що на нього до поліції написав заяву Олександр Юрченко. У відкритих джерелах знайти підтвердження цьому не вдалось.

У суботу, 10 липня, голова політичної партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко закликав Юрченка скласти мандат.