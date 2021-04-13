Суд виправдав суддів КСУ Сліденка та Завгородню у справі про конфлікт інтересів

Про це повідомили у пресслужбі Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Зазначається, що суд розглянув протоколи, складені головою НАЗК Олександром Новіковим. Однак прийнято рішення виправдати Сліденка та Завгородню у цих справах.

Суддя Алла Слободянюк заявила, що притягнення суддів до відповідальності за вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів є неможливим через те, що на розгляд Великої Палати КСУ було подано заяви про самовідвід від них самих, а також від представника президента України в КСУ.

При цьому у НАЗК стверджують, що ч. 1 ст. 60 Закону України “Про КСУ” забороняє суддям КСУ брати участь у прийнятті рішень, щодо яких у них наявний конфлікт інтересів. Це означає, що навіть наявність заяви про самовідвід не може бути підставою для участі у прийнятті рішення.

“Крім того, ці судді взагалі не заявляли про самовідвід після того, як їм стало відомо про конфлікт інтересів, як цього прямо вимагає від них закон”, – наголосили у НАЗК.

У рішенні також зазначається, що суд не вбачає можливим притягнення суддів КСУ до адміністративної відповідальності, оскільки КСУ є колегіальним органом, усі рішення якого приймаються більшістю голосів. Суддя підкреслила, що “відсутній прямий і безпосередній причинно-наслідковий зв’язок між голосуванням та прийняттям рішення”.

“Однією з гарантій незалежності судді Конституційного Суду України є гарантія, закріплена ч. 4 ст. 149 Конституції України, у якій встановлено, що суддю Конституційного Суду України не може бути притягнуто до відповідальності за голосування у зв’язку з ухваленням Судом рішень та надання висновків, за винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку”, – йдеться у рішенні.

У НАЗК обурені, адже цим рішенням суддя продемонструвала, що суддів КСУ взагалі неможливо притягнути до адміністративної відповідальності в разі голосування за рішення КСУ в умовах конфлікту інтересів.

“Водночас, з огляду на положення ч. 1 ст. 60 Закону України «Про КСУ», ст. ст. 28, 35-1 Закону України «Про запобігання корупції» та п. 2.5 Бангалорських принципів поведінки суддів, схвалених резолюцією 2006/23 Економічної і Соціальної Ради ООН від 27.07.2006, різниця між відповідальністю за вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів та відповідальністю за голосування є очевидною”, – наголосили в НАЗК.

Суд не дозволив агентству подати апеляцію, що свідчить про остаточне рішення у цій справі.