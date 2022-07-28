У Москві суд визнав російську журналістку, яка працювала на російському пропагандистському телеканалі Марину Овсяннікову винною за статтею про дискредитацію армії Російської Федерації.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Овсянніковій призначили адміністративне покарання у вигляді штрафу – 50 тисяч рублів. Журналістку оштрафували після організації протесту на початку липня.

Адміністративну справу проти Марини Овсяннікової порушили після того, як вона оприлюднила інформацію про те, що сама проводила антивоєнну демонстрацію на набережній навпроти Кремля у Москві.

На відео та фото, які вона опублікувала у своєму Telegram-каналі, Овсяннікова тримає плакат із надписом: “Путін – убивця, його солдати – фашисти. Загинуло 352 дитини. Скільки ще дітей має загинути, щоб ви зупинилися?”.

Раніше повідомлялося, що в Росії правоохоронці затримали колишню редакторку російського телеканалу “Первый канал” Марину Овсяннікову. За словами її адвоката, журналістку затримали біля її будинку.

Проте потім її відпустили, відповідний допис вона зробила у своєму Telegram-каналі: “Вже відпустили. А я до останнього стоятиму на своєму, нічого ви з цим не поробите раби кривавого режиму”.

Нагадаємо, що у березні під час етеру на російському пропагандистському телеканалі “Первый канал” до студії забігла редакторка Марина Овсяннікова із закликами не вірити російській пропаганді та зупинити повномасштабну війну в Україні. Після цього її затримали. Проте згодом відпустили та оштрафували на 30 тисяч рублів.

У березні після того, як суд визнав її винною в організації “несанкціонованого публічного заходу”, вона виїхала з Росії у, але у липні повернулася до РФ.