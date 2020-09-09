Про це повідомляє прес-служба Прокуратури АР Крим.

“Під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим, ГУ СБУ в АР Крим (з дислокацією в місті Херсон) розслідує кримінальне провадження за фактами порушення посадовими особами іноземних авіакомпаній правил міжнародних польотів і порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію і виїзду з неї (ч. 2 ст . 332-1, ст. 334 і ч. 1 ст. 111 КК України)”, – йдеться у повідомленні.

З березня 2014 року Україна закрила повітряний простір над тимчасово окупованим Кримом. Також офіційно припинено роботу всіх аеропортів півострова. Тим не менш встановлено близько 40 російських авіакомпаній, які здійснюють регулярні пасажирські авіаперевезення в Крим, порушуючи міжнародні правила польотів і закони України.