Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки України (БЕБ).

Зловмисник приховував фактичні обсяги доходу, отриманого від надання в оренду об’єктів комерційної нерухомості в одній з областей України. Також він ухилився від сплати обов’язкових платежів на суму понад 18,6 млн грн.

За рішенням суду було накладено арешт на банківські рахунки, земельні ділянки та об’єкти комерційної нерухомості. Вартість арештованого майна становить майже 1,3 млрд грн.

“Бюро економічної безпеки досліджує діяльність 21700 компаній, бенефіціарними власниками яких є росіяни. У пріоритеті в аналітиків – компанії з найбільшим капіталом та цілісні майнові комплекси, що можуть принести користь державі”, – заявив директор БЕБ Вадим Мельник.

Також він зазначив, що основне завдання для Бюро економічної безпеки – це сприяти тому, щоб майно працювало на Україну, для відновлення економіки країни, зруйнованих населених пунктів та для потреб ЗСУ.