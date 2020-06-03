Дніпровський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб Віталію Ткаленку, який 1 червня повідомив про замінування мосту "Метро" у столиці.

Про це повідомила пресслужба суду.

“3 червня 2020 року слідчим суддею Метелешком О.В. розглянуто клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП в м. Києві, погоджене прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні №12020100040003616 від 01.06.2020 року щодо громадянина Т., підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 259 КК України”, – йдеться в повідомленні.

За результатами розгляду клопотання ухвалою слідчого судді від 3 червня підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативним запобіжним заходом у вигляді застави у розмірі 315 300 гривень.