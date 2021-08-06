Суд заарештував на 60 діб члена «Нацкорпусу» Никифорова

Сьогодні, 6 серпня, членові "Національного корпусу" Івану Никифорову, якого підозрюють начебто у рекеті в Харківській області, обрали запобіжний захід. Чоловіка заарештували на 60 діб.

Про це #Буквам повідомив прессекретар “НацКорпус Харків”.

Його взяли під варту на 60 діб. Він перебуватиме в СІЗО до 27 вересня.

Ветерани АТО та члени “Нацкорпусу, які зібралися під судом, заявили, що вони продовжують чекати рішення щодо всіх затриманих, а вже після засідання будуть думати про подальші дії.

Нагадаємо, що напередодні в Харківській області Служба безпеки України провела 15 обшуків у ветеранів АТО та представників “Національного корпусу”. Були затримані семеро людей.

У СБУ стверджували, що начебто ліквідували “банду на Харківщині”, яка “займалася рекетом” і обкладала “даниною” місцевих бізнесменів.

Водночас лідер партії “Національний корпус” Андрій Білецький у коментарі #Буквам зазначив, що “справа”, у якій проводилися обшуки СБУ, начебто базується на заявах декількох бізнесменів, пов’язаних у Харкові з кримінальними кланами.

Білецький назвав обшуки повністю сфабрикованою історією, а також заявив про “політичний тиск на рух і ветеранів з боку Зеленського”.

Варто зазначити, що серед тих, у кого проводилися обшуки, був ветеран АТО Сергій Величко, який воював за Україну. Саме він є автором кричалки “Путін х…ло”.