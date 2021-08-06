Суд заарештував на 60 діб члена «Нацкорпусу» Никифорова

Про це #Буквам повідомив прессекретар “НацКорпус Харків”.
Його взяли під варту на 60 діб. Він перебуватиме в СІЗО до 27 вересня.
Ветерани АТО та члени “Нацкорпусу, які зібралися під судом, заявили, що вони продовжують чекати рішення щодо всіх затриманих, а вже після засідання будуть думати про подальші дії.
Нагадаємо, що напередодні в Харківській області Служба безпеки України провела 15 обшуків у ветеранів АТО та представників “Національного корпусу”. Були затримані семеро людей.
У СБУ стверджували, що начебто ліквідували “банду на Харківщині”, яка “займалася рекетом” і обкладала “даниною” місцевих бізнесменів.
Водночас лідер партії “Національний корпус” Андрій Білецький у коментарі #Буквам зазначив, що “справа”, у якій проводилися обшуки СБУ, начебто базується на заявах декількох бізнесменів, пов’язаних у Харкові з кримінальними кланами.
Білецький назвав обшуки повністю сфабрикованою історією, а також заявив про “політичний тиск на рух і ветеранів з боку Зеленського”.
Варто зазначити, що серед тих, у кого проводилися обшуки, був ветеран АТО Сергій Величко, який воював за Україну. Саме він є автором кричалки “Путін х…ло”.
- Український військовий, засновник та перший командир полку “Азов”, лідер політичної партії “Національний корпус” Андрій Білецький закликав не пов’язувати посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) тільки з військовими.