Голосіївський районний суд Києва відправив під варту на два місяці чоловіка, котрий днями влаштував стрілянину та поранив поліцейського і двох цивільних людей у столиці.

Про це поінформували в пресслужбі Київської міської прокуратури.

“Голосіївський районний суд столиці обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою чоловіку, який відкрив стрілянину у житловому будинку, поранивши при цьому поліцейського та ще двох людей”, – зазначається в повідомленні.

Строк дії запобіжного заходу – до 5 вересня 2021 року.

У прокуратурі нагадали, що дії затриманого чоловіка кваліфіковані як замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків та замах на вбивство двох осіб (ст. 348 Кримінального кодексу України, ч. 2 ст. 15, п. 1. ч. 2 ст. 115 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

За даними “Суспільного”, затриманий – це 37-річний Іван Мартинюк. Про це ж інформує і “Громадське”.

За даними слідства, 7 липня близько 10:30 до Мартинюка в квартиру житлового комплексу на Голосіївському проспекті, щодо якої триває судова тяганина, прийшли поліцейські і просили відчинити двері на підставі постанови суду. Мартинюк відмовився це робити, розпилив газ і почав погрожувати.

Після цього, за словами прокурора, чоловік взяв рушницю і вистрілив, поранивши патрульного поліцейського.

Слідство вважає, що Мартинюк хотів вбити Андрія Лобанова (брата ймовірного власника квартири Олександра Лобанова) і Олександра Кіченка, які разом із поліцейськими знаходилися в коридорі біля квартири. Йдеться про однокімнатну квартиру в житловому комплексі “Парк Авеню”, яку в 2020 році за борги виставили на торги через електронну систему “СЕТАМ”.

Прокурори просили взяти Мартинюка під варту на два місяці, наголошуючи на ризиках втечі, тиску на свідків, експертів, знищення речових доказів.

Захист Мартинюка заявляв, що до нього в квартиру прийшли поліцейські-дізнавачі (з ухвалою про нібито обшук) з представниками Лобанова і приватної охоронної фірми “Шериф” (для нібито встановлення сигналізації). На прохання Мартинюка дочекатися адвоката або показати рішення суду йому нібито відповіли відмовою, після чого стали виламувати двері. Захист стверджував, що поліцейські не продемонстрували ухвалу суду, на підставі якої нібито прийшли з обшуками, і не представились.

Сам Мартинюк під час судового засідання стверджував, що “захищав своє житло” від колекторів.

Мартинюк запевняв, що не знав про те, що за дверима є поліцейський. За його словами, спершу була спроба зламати замок у дверях квартири, де він проживає (попри те, що він “просив дочекатися адвокатів або хоча б вислати постанову суду”).

“Ніхто цього не зробив. Коли замок не вдалося зламати, я розпилив газ. А коли газ розпилився, то вони почали зрізати з дверей петлі, і тоді я, на жаль, вимушено вистрілив. Це була крайня міра. Я попереджав, кричав, що у мене є зброя”, — заявив Мартинюк.

Підозрюваний Іван Мартинюк прокоментував підозру, судовий спір щодо квартири й те, чому відкрив вогонь pic.twitter.com/t8Kt01037z — hromadske (@HromadskeUA) July 9, 2021

Чоловіку, якого затримали після стрілянини у Києві, обирають запобіжний.

За його словами, він “захищав” своє житло та співмешканку. Як повідомляє поліція, підозрюваний стріляв, коли поліцейські приїхали на виклик через побутовий конфлікт. Поранення отримали троє людей pic.twitter.com/XKlWH52l2U — СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ 📰 (@suspilne_news) July 9, 2021

Адвокати підозрюваного обіцяють оскаржувати рішення про тримання під вартою.