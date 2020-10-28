Про це йдеться у заяві Національного антикорупційного бюро.

В НАБУ заявили, що дії ОАСК є незаконними, адже компетенція адміністративних судів — це розгляд справ в сфері адміністративних та публічних відносин, а не оцінка процесуальних дій слідчих у кримінальному провадженні.

“Натомість, своїми діями судді ОАСК фактично втрутилися у діяльність працівників правоохоронних органів під час здійснення досудового розслідування шляхом блокування розшуку, а також можливого затримання та екстрадиції підозрюваної у завданні понад 93 млн грн шкоди АТ “Одеський припортовий завод” (99,57 % належать державі)”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, мова йде про довірену особу народного депутата України VIII скликання, яку у квітні 2020 року оголосили у міжнародний розшук. У відповідь підозрювана звернулася до ОАСК з адміністративним позовом, в якому попросила суд серед іншого заборонити ОГП вчиняти дії, пов’язані з її розшуком та можливою екстрадицією до закінчення розгляду справи.

23 жовтня 2020 року ОАСК ухвалив рішення, яким вийшов за межі своїх повноважень, та втрутився у кримінальний процес, вважають у НАБУ.

“Рішення ОАСК суперечить вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства України, відтак НАБУ його оскаржить”, – повідомили в Бюро.

Там нагадали, що ОАСК системно ігнорує вимоги закону, ухвалюючи рішення у порушення підсудності.

У вересні 2018 року ОАСК визнав протиправними оперативно-розшукові заходи НАБУ та ГПУ стосовно народних депутатів у так званій “бурштиновій справі”. Згодом вказане рішення було скасовано у касаційному порядку.

У квітні 2020 року ОАСК визнав нібито відсутність повноважень у першого заступника Генпрокурора Віталія Каська скасовувати постанову про закриття справи “ВіЕйБі Банку”. Це рішення також було скасовано в апеляційному порядку.