Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

Відповідний позов Мін’юсту задовольнив Восьмий апеляційний адміністративний суд. У такий спосіб, все майно, кошти та інші активи цієї партії суд постановив передати у власність держави.

Це також стосується й обласних, міських і районних організацій вказаної політичної партії та первинних осередків й інших структурних утворень.

Водночас у задоволенні зустрічного позову партії про визнання протиправними дій Мін’юсту — відмовлено.

ДОВІДКА. Прогресивна соціалістична партія України — заборонена в Україні проросійська партія лівого спрямування, заснована Наталією Вітренко, чиї погляди мають виразну антизахідну та проросійську спрямованість.