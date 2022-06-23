Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.
Відповідний позов Мін’юсту задовольнив Восьмий апеляційний адміністративний суд. У такий спосіб, все майно, кошти та інші активи цієї партії суд постановив передати у власність держави.
Це також стосується й обласних, міських і районних організацій вказаної політичної партії та первинних осередків й інших структурних утворень.
Водночас у задоволенні зустрічного позову партії про визнання протиправними дій Мін’юсту — відмовлено.
ДОВІДКА. Прогресивна соціалістична партія України — заборонена в Україні проросійська партія лівого спрямування, заснована Наталією Вітренко, чиї погляди мають виразну антизахідну та проросійську спрямованість.
- Також віднині в Україні офіційно заборонено політичну партію “Опозиційний блок”. Оприлюднено відповідне рішення Восьмого апеляційного суду.
- У квітні указ президента про “заборону” парламентської, а разом з нею і ряду інших партій, викликав би скандал тривалістю, щонайменше, кілька тижнів, якщо не місяців. Зараз же його уже майже забули, тим паче, що не дуже зрозуміло, як це все працюватиме на практиці. Спробуємо з’ясувати.