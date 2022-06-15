Про це повідомляє Рух “Чесно”.
Політсила може оскаржити рішення Львівського адмінсуду у Верховному суді. СБУ та Мін’юст аргументували заборону тим, що СПУ просувала антиукраїнську та проросійську діяльність. Зокрема це робили три останні керівники партії, насамперед Ілля Ківа. Останній ідеалізував діяльність президента-агресора Володимира Путіна та привітав його з днем народження.
Ілля Ківа з 2019 року не є офіційним керівником партії. Утім, на думку СБУ, він має вплив на політсилу, зокрема у матеріалах справи цитувалися публікації з посиланням на партійний сайт. У них йшлося, що входження Ківи до ОПЗЖ подавалося як делегування від СПУ.
Зазначимо, що СПУ засновано в 1991 році, і до 2010 року її очолював Олександр Мороз. Нині Соціалістичну партію України очолює Віктор Заїка — директор іменного благодійного фонду Іллі Киви “Визволення”.
СПУ стала сьомою партією, котру заборонили через проросійські погляди. Раніше аналогічне рішення ухвалили стосовно партій “Опозиційний блок”, “Соціалісти”, “Справедливості і розвитку”, “Наші”, “Держава” і “Блок Володимира Сальдо”.
- Нагадаємо, львівський Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив партію “Соціалісти”. Раніше її визнали проросійською Рада національної безпеки та оборони і Мін’юст.
- Віднині в Україні офіційно заборонено політичну партію “Опозиційний блок”. Оприлюднено відповідне рішення Восьмого апеляційного суду.
- Восьмий апеляційний суд Львова заборонив партію “Наш”. Її очолював колишній народний депутат Євген Мураєв.
- Також колишнього члена “Опозиційної Платформи — За Життя” Іллю Киву позбавили мандата народного депутата. Рішення підтримало 336 парламентаріїв.
- Пізніше було завершено розслідування відносно нардепа попередніх скликань Іллі Киви за антиукраїнські дії. Обвинувальний акт скеровано до суду, а самого Киву оголошено в міжнародний розшук.