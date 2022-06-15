Восьмий Апеляційний суд міста Львова заборонив Соціалістичну партію України (СПУ). Згідно з рішенням, державі буде передано майно політсили і всіх її організацій.

Про це повідомляє Рух “Чесно”.

Політсила може оскаржити рішення Львівського адмінсуду у Верховному суді. СБУ та Мін’юст аргументували заборону тим, що СПУ просувала антиукраїнську та проросійську діяльність. Зокрема це робили три останні керівники партії, насамперед Ілля Ківа. Останній ідеалізував діяльність президента-агресора Володимира Путіна та привітав його з днем народження.

Ілля Ківа з 2019 року не є офіційним керівником партії. Утім, на думку СБУ, він має вплив на політсилу, зокрема у матеріалах справи цитувалися публікації з посиланням на партійний сайт. У них йшлося, що входження Ківи до ОПЗЖ подавалося як делегування від СПУ.

Зазначимо, що СПУ засновано в 1991 році, і до 2010 року її очолював Олександр Мороз. Нині Соціалістичну партію України очолює Віктор Заїка — директор іменного благодійного фонду Іллі Киви “Визволення”.

СПУ стала сьомою партією, котру заборонили через проросійські погляди. Раніше аналогічне рішення ухвалили стосовно партій “Опозиційний блок”, “Соціалісти”, “Справедливості і розвитку”, “Наші”, “Держава” і “Блок Володимира Сальдо”.