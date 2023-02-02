Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Facebook.

Він нагадав, що причиною стало те, що на початку повномасштабного російського вторгнення дружина Владислава вивезла у безпечне місце на службовому авто дітей подружжя: “Це відбувалось у той час, коли Чернігів безжально обстрілювали з усіх сторін і місто фактично було в облозі”, – додав Садовий.

Атрошенко не знімає з себе відповідальності й готовий нести покарання згідно з законом. Втім, за словами львівського міського голови, “рішення про відсторонення є безпрецедентним”.

“Ми всі пам’ятаємо, що міські голови та їхні сім’ї були під особливою загрозою. І я не розумію, чому за порятунок своїх дітей мер має платити посадою. Владислав не залишив свого міста. Він був з громадою під час найбільших обстрілів і гідно виконував свій обов’язок”, – наголосив голова Львова.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявляв, що вважає ситуацію щодо відсторонення від посади мера Чернігова Владислава Атрошенка “вибірковим правосуддям та політичною історією”.

Кличко пояснив, що відсторонення від посади мера міста через суд, за адміністративне порушення – це прецедент, вперше в історії незалежної України.

Передісторія відсторонення мера Чернігова Владислава Атрошенка

Зауважимо, що суд відсторонив Атрошенка від виконання обов’язків мера міста Чернігів через” конфлікт інтересів та корупцію”. Проте, петиція на сайті президента України з вимогою припинити політичний тиск на Атрошенка за два місяці зібрала понад 25 тисяч голосів.

Її вже розглянув президент та відповів, що під час воєнного стану головний у місті – не мер, а голова військової адміністрації, якого призначає на посаду та звільняє з посади президент за пропозицією Генштабу ЗСУ.

Голова Чернігова Владислав Атрошенко зазначав, що його намагаються усунути з посади мера міста. У зв’язку з цим він звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням вплинути на ситуацію.