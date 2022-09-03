Прокурори Лисичанської окружної прокуратури Луганської області направили до суду обвинувальний акт щодо інформатора ворожих військ – священника УПЦ МП. Його звинувачують у колабораційній діяльності.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Слідчі встановили, що в середині квітня 2022 року священнослужитель збирав для військових армії РФ інформацію про чисельність, дислокацію, техніку, а також озброєння ЗСУ в Сєвєродонецьку та у прилеглих до міста селах.

Дані він передавав у вигляді текстових повідомлень через Telegram. Отриману інформацію ворог використовував для визначення місцеперебування цілей та подальшого їх ураження.

Правоохоронці викрили та затримали обвинуваченого наприкінці квітня. Наразі він перебуває під вартою. Під час документування злочину у його телефоні виявили листування з представниками армії РФ. Наразі йому загрожує 15 років позбавлення волі.