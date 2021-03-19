У п’ятницю, 19 березня, Приморський районний суд продовжив розгляд справи Сергія Стерненка, якого звинувачують в умисному вбивстві. Зокрема розглядали клопотання адвокатів про звільнення активіста із СІЗО.

Про це повідомляють #Букви.

Зазначається, що адвокат Стерненка вимагала відвід судді Сергія Кічмаренка, оскільки на минулому засіданні він не розглянув клопотання захисту про звільнення підозрюваного з-під варти до рішення апеляційного суду у справі про викрадення ексдепутата Комінтернівської райради Сергія Щербіча.

У цій справі Стерненка засудили до 7 років та 3 місяців ув’язнення.

Однак суддя відхилив відвід.

Під час судового засідання прокуратура долучила до матеріалів справи письмові висновки експерта. Однак Стерненко заявив, що в цих поясненнях є неточності. Зокрема, експерт зазначив, що тіло вбитого Кузнєцова знаходилося в горизонтальному положенні, а потім вказує вертикальне положення. На думку активіста, це свідчить про фальсифікацію експертизи.

Крім того, Стерненко під час судового засідання заявив, що звинувачення проти нього базуються на публікаціях проросійських ЗМІ, зокрема ресурсів так званої “групи Медведчука”.

Також він додав, що люди будуть виходити на акції протесту до тих пір, поки президент Володимир Зеленський не відреагує на справи проти нього та Андрія Антоненка, якого звинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Суддя залишив Стерненка під вартою. Наступне засідання відбудеться 2 квітня.

Ув’язнення Стерненка

Як відомо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав винним одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викраденні людини. Детальніше про цю справу — за посиланням.

Його позбавили волі на сім років і три місяці з конфіскацією 1/2 майна. Такий самий вирок отримав інший фігурант справи — Руслан Демчук.

Активіста помістили до СІЗО Одеси. Проте адвокати просили перевести Стерненка з одеського СІЗО до Києва (мотивуючи це тим, що перебування в СІЗО Одеси “несе реальну загрозу життю та здоров’ю” активіста). Згодом стало відомо, що Стерненка вирішили перевести до окремої камери одеського СІЗО.

Перебуваючи у СІЗО, активіст написав листа усім, хто його підтримує. Він закликав не мовчати та визволяти тих, кого несправедливо засудили.