Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді заочного арешту підозрюваному у справі щодо незаконного привласнення землі територіальної громади Одеси.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

9 грудня 2021 року за клопотанням детектива НАБУ, погодженого прокурором САП, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою одному з підозрюваних у справі щодо незаконного заволодіння землею територіальної громади Одеси та легалізації коштів, якому, зокрема, інкримінується створення злочинної організації”, — зазначається у повідомленні.

Згідно з заявою, це рішення розширить можливості антикорупційних органів щодо здійснення міжнародного розшуку підозрюваного, який переховується від слідства.

Водночас ім’я особи не розголошується. Проте, низка ЗМІ, зокрема “Суспільне“, стверджує, що йдеться саме про одеського бізнесмена Галантерника.

Володимир Галантерник — український бізнесмен, який ховає обличчя від громадськості, контролюючи при цьому незаконні справи в Одесі.