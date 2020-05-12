Трансляція засідання велася на Youtube-каналі “Судова влада України”.
Адвокати експрезидента-втікача вимагали відводу прокурора, а також наполягали на тому, щоб запобіжний захід не був обраний в зв’язку з тим, що терміни досудового розслідування спливли. Крім цього, захист Януковича наполягав на явці експрезидента до суду. Всі зазначені клопотання були відхилені.
В результаті суддя Печерського суду Олексій Соколов ухвалив задовольнити клопотання сторони звинувачення та заочно заарештувати Януковича без права на внесення застави.
“Застосувати щодо підозрюваного Віктора Януковича запобіжний захід у вигляді утримання під вартою в межах терміну досудового розслідування без права внесення застави”, — зачитав суддя Соколов.
Як повідомлялося раніше, 4 травня Печерський суд Києва заочно взяв під варту президента-втікача Віктора Януковича у справі про узурпацію влади.
В Офисі генпрокурора заявили, що заочний арешт експрезидента-втікача Віктора Януковича дає правоохоронцям змогу запустити процедуру його екстрадиції.
- Нагадаємо, в січні 2019 року Оболонський районний суд Києва заочно оголосив вирок експрезиденту України Віктору Януковичу за звинуваченням у державній зраді і посяганні на територіальну цілісність України. Експрезидента засудили до 13 років в’язниці.
- Віктор Янукович не виступив в Оболонському райсуді Києва з останнім словом нібито через проблеми зі здоров’ям.