Суд заочно заарештував експрезидента України Віктора Януковича без права на внесення застави у справі про розстріли на Майдані в лютому 2014 року.

Трансляція засідання велася на Youtube-каналі “Судова влада України”.

Адвокати експрезидента-втікача вимагали відводу прокурора, а також наполягали на тому, щоб запобіжний захід не був обраний в зв’язку з тим, що терміни досудового розслідування спливли. Крім цього, захист Януковича наполягав на явці експрезидента до суду. Всі зазначені клопотання були відхилені.

В результаті суддя Печерського суду Олексій Соколов ухвалив задовольнити клопотання сторони звинувачення та заочно заарештувати Януковича без права на внесення застави.

“Застосувати щодо підозрюваного Віктора Януковича запобіжний захід у вигляді утримання під вартою в межах терміну досудового розслідування без права внесення застави”, — зачитав суддя Соколов.