Про це повідомили в прес-службі ВАКС.

“Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду розглянув клопотання детектива Національного антикорупційного бюро та обрав запобіжний захід колишньому першому віце-прем’єр-міністру України уряду М. Азарова у вигляді тримання під вартою”, — йдеться в повідомленні.

У зв’язку з тим, що колишній чиновник перебуває в міжнародному розшуку, арешт — заочний.

“Ураховуючи, що підозрюваного оголошено у міжнародний розшук, слідчий суддя обрав вказаний запобіжний захід відповідно до вимог ч. 6 ст. 193 КПК України. Згідно з цієї статтею, після затримання підозрюваного і не пізніш як через сорок вісім годин з часу його доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя за участю підозрюваного розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м’який запобіжний захід”, — пояснили в ВАКС.

Нагадаємо, ексголові Нацбанку та колишньому посадовцю уряду Азарова повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна в особливо великих розмірах або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Він підозрюється в незаконному фінансуванні в 2012-2013 роках створення телекомунікаційної мережі спецпризначення за кошти держбюджету України на суму 220 млн гривень (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу).