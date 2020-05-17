Суд заочно обрав запобіжний захід чоловікові, підозрюваному в розстрілі двох міліціонерів під час протестів на Майдані в 2014 році.

Про це повідомляється в рішенні суду.

Уточнюється, що Печерський суд міста Києва заочно ухвалив рішення заарештувати жителя Харкова Дмитра Липового, підозрюваного у вбивстві силовиків.

В ухвалі суду сказано, що підозрюваний мав вогнепальну зброю і приєднався до протестів ще 2 грудня 2013 року. 18 лютого, коли під час розгону мітингів були вбиті 10 учасників протесту, підозрюваний приєднався до протестів вже зі зброєю.

За інформацією зі справи, підозрюваний 20 лютого 2014 року побачив на балконі Національної музичної академії України осіб, які здійснювали постріли в сторону силовиків і приєднався до них. Також підозрюваний передавав свій мисливський карабін і патрони невстановленій особі.

Повідомляється, що після цього невстановлена ​​особа вчинила як мінімум 3 постріли в сторону силовиків, які перебували біля Стелли Незалежності.

Підозрюваного звинувачують у вбивстві військовослужбовця внутрішніх військ і міліціонера підрозділу спеціального призначення “Беркут”.