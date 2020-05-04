Печерський суд Києва заочно взяв під варту президента-втікача Віктора Януковича у справі про узурпацію влади.

Про це повідомив адвокат Януковича Віталій Сердюк в Facebook.

Він зазначив, що захист експрезидента буде оскаржувати це рішення, тому що справа грунтується “на сфабрикованих прокуратурою матеріалах”.

У цій справі Януковича підозрюють у поваленні конституційного ладу (частина 1 статті 109 Кримінального кодексу). Йдеться про рішення Конституційного суду з 2010 року (після перемоги Януковича на виборах), яким було визнано неконституційним реформу Основного закону від 2004 року, коли повноваження зменшили і Україна стала парламентсько-президентською республікою.

За даними слідства, Янукович натиснув для цього на Конституційний суд і таким незаконним способом розширив свої повноваження.

Захист президента-втікача всі звинувачення відкидає і каже, що владу узурпував не Янукович, а п’ятий президент Петро Порошенко, при якому прокуратура сфальсифікувала цю справу проти Януковича.