Про це йшлося на трансляції судового засідання .

“Клопотання детектива НАБУ […] про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного Олександра Дубілета […] задовольнити. Обрати підозрюваному Дубілету […] запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до його затримання та доставлення до місця кримінального провадження та розгляду питання щодо застосування обраного запобіжного заходу”, — оголосив слідчий суддя.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення. Адвокати Дубілета можуть оскаржити ухвалу протягом 5 днів з моменту її оголошення.

Прокурори САП просили заочно заарештувати Дубілета, аби реалізувати постанову про його міжнародний розшук.

Нагадаємо, 23 лютого було повідомлено про підозру колишньому голові правління “ПриватБанку” Олександру Дубілету, його першому заступнику Володимиру Яценку та начальниці департаменту фінансового менеджменту, яка одночасно обіймала посаду першого заступника голови правління пов’язаної з банком юридичної особи.Олені Бичихіній.

Йдеться про справу щодо розтрати чужого майна (136 млн грн) шляхом зловживання службовим становищем, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, та службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч.ч. 1, 2 ст. 366 КК України).