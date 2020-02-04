Про це повідомила в фейсбук міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

У понеділок, 3 лютого, Шостий апеляційний суду Києва прийняв рішення зупинити дію наказу Міністерства інфраструктури № 16 від 21 січня 2020 “Про затвердження результатів концесійного конкурсу та затвердження переможця концесійного конкурсу в порту Херсон”. Таким чином, процес передачі порту в концесію був припинений.

За словами Криклій, міністерство має намір оскаржити це рішення. Міністр застеріг суддів від прийняття рішення, яке суперечить принципам верховенства права.

“Міністерство інфраструктури оскаржить це рішення. Сподіваюсь, Феміда пам’ятатиме, що Конституція визначає верховенство права та незалежність суду як головні принципи демократичної держави. Якщо ми хочемо, щоб світові інвестори повірили і прийшли в Україну, саме рівень роботи судової системи буде визначальним”, — заявив він.

Довідка. Концесія — форма державно-приватного партнерства, яка передбачає надання інвестору права на будівництво та модернізацію потужностей, залишаючи об’єкт у державній власності.

Херсонський морський торговельний порт розташований на правому високому березі Дніпра, в 25 км від Дніпровського лиману та в 95 км від моря. Порт заснований у 1778 р, але для великих вантажоперевезень довгий час не використовувався через недостатню глибину Дніпра. У грудні 2018 у морському порту Херсон розпочато роботи з днопоглиблення біля причалів та в операційній акваторії. Технічні можливості ХМТП — обробка понад 4 мільйонів тонн вантажів на рік.