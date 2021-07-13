У вівторок, 13 липня, під Офісом президента відбулася всеукраїнська акція проти політичних переслідувань та незаконних арештів на тлі гучної справи проти бойового генерала Ігоря Павловського.

Про це повідомляють #Букви.

Біля Офісу президента зібралося кілька сотень осіб. Учасниками акції стали ветерани війни проти російської агресії, волонтери, активісти, та депутати. Вони принесли з собою плакати та з надписами “Павловський – захисник”, “Ні політичним репресіям”, “Кривосуд”, “Ні зеленому свавіллю” й іншими.

Активісти вимагають звільнити генерала Павловського, а також керівників підприємства “Завод “Кузня на Рибальському”, яке виготовляє бойові кораблі.

Серед учасників акції були й депутати “Європейської солідарності”.

Зокрема, нардепка від “ЄС” Софія Федина під час акції заявила, що Володимир Зеленський боїться захисників України й бойових генералів, тому кидає їх за ґрати, інформує пресслужба “ЄС”.

“У час, критичний для держави, у нас є ті, хто стане на чолі боротьби за незалежність. У нас є не тільки офіцери – в нас є бойові генерали, яких сьогодні так боїться потерпілий Зеленський. І саме тому судиться з масою генералів, але кожна справа в результаті розвалюється”, – заявила Федина.

Генерал-лейтенант, народний депутат Михайло Забродський назвав справу проти Павловського “переслідуванням людей, які взяли на себе відповідальність за країну”.

“З першого дня ще хтось намагався зрозуміти логіку обвинувачення, потім все стало зрозуміло. Ви думаєте це справа про десантні катери? Мова не про вузли та швидкості, не про водотоннажність, а мова про те, що той, кого призначили, має сісти за ґрати. І цьому був підпорядкований весь процес. Відпрацьовувалося чітке владне замовлення… Для чого все це робиться? Перша і головна мета – це призупинити постачання вітчизняних зразків, друга мета – дискредитувати патріотичний рух, тих, хто зараз вже в далекому 2014 не побоявся брати на себе відповідальність…І зараз ця кампанія, яка розгорнута, спрямована проти них. Це націлено проти всіх тих, хто тоді не побоявся”, – заявив Забродський.

Нардеп Ростислав Павленко зазначив, що влада ініціювала справи не лише проти Павловського, а й решти патріотів: генерала Марченка, генерала Шевчука, генерала Мельника, Андрія Антоненка, Яни Дугарь, Юлії Кузьменко та інших.

“Коли Зеленському приходили повістки, щоб взяти зброю і піти захищати нашу державу, він ухилявся від цього. До чого це все привело? Призвело до того, що ми тепер з побратимами зустрічаємося в судах, куди приходимо захищати своїх побратимів, волонтерів, медиків, які безпосередньо брали участь і в Майдані, і в АТО. І втому числі бойових генералів, які доклали максимум зусиль для того, щоб наш оборонний комплекс був здатним захищати державу…На жаль, нам доводиться захищати один одного, ходити по судах. Ми розуміємо чітко, що без якісного керівництва простий солдат, яким би в нього не було бажання захистити свою державу, без якісного управління, без чіткої позиції командира він цього не зробить”, – заявив народний депутат Михайло Бондар.

Водночас громадський активіст, журналіст Віталій Гайдукевич заявив, що арешт Павловського – це замовлення Офісу президента. Цей план Банкова реалізовує за допомогою суддів та некваліфікованих прокурорів для фабрикування політичного тиску.

“Це дуже маркерна історія, тому що – подивись на кого тиснуть і зрозумієш, хто є ворогом Зеленського, кого він боїться. Вони вирішили спробувати перевірити. як будуть реагувати, коли будуть сфабриковані політичні справи проти колишніх чиновників міністерства оборони. Я припускаю, що Павловський є тільки першою особою, на кому вони тренуються”, – говорить Гайдукевич.

Своєю чергою, ветеранка війни проти російської агресії Маруся Звіробій наголосила, що українські суди бездоказово кидають за ґрати українських військових. Ситуації часто повторюються.

“Ми це спостерігаємо від самого початку каденції Зеленського – він показує не лише українцям, а в першу чергу Росії й Путіну свою позицію, коли він закриває за ґрати бездоказово військових. Якщо прокуратура по телевізору розповідає, що у них немає доказів на Павловського, я те саме чула, коли закрили Антоненка і цілий рік людина просиділа без доказів. А наші суди вирізняються зі світової судової системи абсолютним свавіллям”, – заявила Звіробій.

Додамо, що учасники акції хвилиною мовчання вшанували морських піхотинців, які загинули рік тому під Зайцевим.

“Ми маємо боротися за свою свободу. Боротися так, як боролися ті, хто загинув за Україну. Об’єднуймось, борімося з цією навалою”, – сказав батько загиблого морпіха Ярослава Журавля Сергій Журавель.

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань підозрює колишнього заступника міністра оборони Ігоря Павловського, двох колишніх очільників департаменту Міноборони, а також голову правління підприємства “Кузня на Рибальському” Валерія Шандру у змові та організації постачання армії у 2016-2018 роках “військової техніки низької якості”. Йдеться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які за даними ДБР не відповідали встановленим вимогам і не можуть використовуватися у Збройних силах. У ДБР стверджують, що така “схема завдала державі збитків на суму понад 475 млн гривень”.