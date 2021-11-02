Печерський суд Києва обрав народному депутату від “Опозиційної платформи - За життя” Віктору Медведчуку запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань замість домашнього арешту, термін якого збіг.

Про це повідомляє агентство “Інтерфакс-Україна”.

Зазначається, що рішення прийнято у вівторок, 2 листопада, в межах справи про держзраду та замах на пограбування національних цінностей.

Запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання передбачає прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування, прокурора або суду, не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчому, прокурору або суду про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

Медведчук після засідання наголосив, що “не бачить жодних підстав для обрання будь-якого запобіжного заходу” й назвав запобіжні заходи незаконними та політично мотивованими.

Нагадаємо, що Медведчук перебуває під домашнім арештом у справі щодо фінансування тероризму.

Перша справа про держзраду Медведчука

11 травня генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова підписала підозру в держзраді народним депутатам від “Опозиційної платформи – За життя” Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку.

Йдеться про підозру за двома статтями — 111 (державна зрада) та 438 (готування до розграбування національних цінностей на окупованій території) Кримінального кодексу України. Детальніше про те, у чому підозрюють Козака й Медведчука – читайте у матеріалі #Букв.

Венедіктова додала, що вивчила зібрані матеріали справи й дійшла висновку, що слід взяти на себе відповідальність повідомити цим парламентаріям про підозру.

“Вважаю, що слідство і прокурори на сьогодні отримали достатньо підстав для зміни їх статусу зі свідків на підозрюваних”, – додала генпрокурорка.

“Опозиційна платформа – За життя” назвала висування підозр Віктору Медведчуку та нардепу Тарасу Козаку “помстою та розправою”.

Контррозвідка СБУ намагалася провести обшуки в будинку нардепа Медведчука. На заваді стала охорона політика. Сам Медведчук прокоментував обшуки у себе вдома і в офісі і заявив, що “не збирається ховатись від правосуддя”.

12 травня Віктор Медведчук разом з Іллею Кивою та Вадимом Рабіновичем прийшли в Офіс генерального прокурора для отримання підозри. Голова відомства Ірина Венедіктова одразу не прийняла депутата, оскільки була зайнята “важливою розмовою”.

Згодом в Офісі генпрокурора повідомили, що Віктор Медведчук набув статусу підозрюваного з 11 травня.

20 серпня стало відомо, що розслідування у справі завершено. Матеріали справи відкрили захисту підозрюваних перед скеруванням справи до суду.

На початку вересня Печерський райсуд Києва продовжив дію запобіжного заходу для Медведчука. Він перебуває під домашнім арештом.

Санкції проти Медведчука

19 лютого Рада нацбезпеки та оборони України запровадила санкції проти ряду юридичних та фізичних осіб, серед яких — кум Володимира Путіна і голова політради “Опозиційної платформи – За життя” Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко. Про те, які саме обмеження введено, за посиланням.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що санкції запроваджені “через фінансування тероризму”. Однак про підозру у пов’язаних з цим злочинах йому не оголосили.

Данілов не виключав, що у разі засудження Медведчука його можуть обміняти на українців, ув’язнених в російських тюрмах.