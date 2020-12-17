Вищий антикорупційний суд (ВАКС) зобов'язав Національне антикорупційне бюро (НАБУ) внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про ймовірне зловживання владою та службовим становищем головою Фонду державного майна Дмитром Сенниченком під час продажу державного готелю "Дніпро".

Про це повідомляють “Наші гроші” з посиланням на ухвалу ВАКС від 7 вересня.

Скаргу до ВАКС подала адвокат Ольга Колесник.

У скарзі йдеться, що клієнт адвоката Колесник направив до НАБУ, Офісу Генпрокурора та ДБР заяву про можливе вчинення злочину під час продажу 100% акцій столичного готелю “Дніпро”. У заявах вказано, що 15 липня Фонд держмайна на аукціоні продав готель “Дніпро”, покупець – ТОВ “Смартленд”, що запропонувало 1,10 млрд грн.

“Але в довідках фірми та в ЗМІ були названі різні бенефіціари, а також було порушено положення законодавства про приватизацію в частині залучення кредитних коштів”, – йдеться у повідомленні.

Згідно КПК слідчий або прокурор повинні протягом доби після отримання заяви про вчинення кримінального злочину внести відомості до ЄРДР. Так, від правоохоронців вимагається суто фіксація наданих фактів, а не їхня оцінка.

ВАКС прийшов до висновку, що заява містить об’єктивні дані про вчинення правопорушення та зобов’язав НАБУ внести дані до ЄРДР.

Зазначається, що перед тим, як перерахувати гроші за об’єкт, компанія-переможець аукціону – ТОВ “Смартленд” – уклала кредитний договір з АТ “Банк Січ” на умовах відкриття кредитної лінії.

За даними Smida, 16 вересня 2020 року позачергові загальні збори акціонерів “Банк Січ” погодили виділення “Смартленд” кредитної лінії на суму 1,05 млрд грн під 9% річних на 10 років. Заставою став депозит поручителя, назва якого не вказана.

У той же день акціонери “Банк Січ” погодили залучення коштів Національного банку за генеральним кредитним договором на суму 1,50 млрд грн.

“Дане рішення стосується як суми щодо окремої заявки, так і загальної суми правочинів, що можуть бути укладені з Національним банком України за операціями з рефінансування в межах відповідного Генерального кредитного договору та не погашені АТ “Банк Січ”, – йдеться у повідомленні банку.

У липні-вересні “Банк Січ” отримав рефінансування на 224 млн грн. Після цього 14 вересня була завершена оплата купівлі “Дніпра”.

Як пишуть “Наші гроші”, закон “Про приватизацію державного і комунального майна” дозволяє придбати об’єкт за кредитні гроші, але про це учасник торгів має повідомити та документально підтвердити.

В оприлюднених в ProZorro документах ТОВ “Смартленд” відсутня згадка про потенційних кредиторів.

У фінансовому звіті ТОВ лише вказало, що його активи за минулий рік склали 5,55 млн грн, весь дохід від реалізації продукції – 8,20 млн грн, а чистий прибуток – 667 тис грн. При цьому, тільки для участі в аукціоні потрібно було заплатити суму на рівні річного доходу компанії – 8,09 млн грн, що свідчило про необхідність залучення кредитних коштів.