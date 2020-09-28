Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Додаток для обміну відео було видалено з магазинів Apple App Store і Android в Google Play.
Існуючі користувачі з США могли продовжувати його використовувати. Але вони не змогли б повторно завантажити додаток. Також вони не змогли оновити програмне забезпечення.
У TikTok привітали рішення суду.
“Ми раді, що суд погодився з нашими юридичними аргументами і виніс рішення, що перешкоджає забороні на додаток TikTok”, – йдеться в заяві.
У компанії раніше заявили, що видалити програму з магазинів iOS і Android порушило б першу і п’яту поправки до конституції США. Зокрема, заборона користувачам приєднуватися до додатка зазіхає на їхню свободу слова.
Юристи уряду США, в свою чергу, назвали батьківську версію програми “рупором” комуністичної партії Китаю.
У серпні президент США Дональд Трамп видав указ, згідно з яким компанія ByteDance повинна протягом 90 днів продати всі активи на території США, пов’язані з TikTok. Раніше він розпорядився заблокувати китайські додатки TikTok і WeChat на території своєї країни.
TikTok подала до суду, аби оскаржити заборону, введену президентом Трампом.
- У вересні стало відомо, що китайська приватна холдингова компанія ByteDance вибрала Oracle Corp. в якості партнера, щоб спробувати врятувати американський бізнес TikTok.
- Влада США вирішила заборонити завантажувати розроблені в Китаї застосунки TikTok і WeChat, починаючи з неділі, 20 вересня.