Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Додаток для обміну відео було видалено з магазинів Apple App Store і Android в Google Play.

Існуючі користувачі з США могли продовжувати його використовувати. Але вони не змогли б повторно завантажити додаток. Також вони не змогли оновити програмне забезпечення.

У TikTok привітали рішення суду.

“Ми раді, що суд погодився з нашими юридичними аргументами і виніс рішення, що перешкоджає забороні на додаток TikTok”, – йдеться в заяві.

У компанії раніше заявили, що видалити програму з магазинів iOS і Android порушило б першу і п’яту поправки до конституції США. Зокрема, заборона користувачам приєднуватися до додатка зазіхає на їхню свободу слова.

Юристи уряду США, в свою чергу, назвали батьківську версію програми “рупором” комуністичної партії Китаю.

У серпні президент США Дональд Трамп видав указ, згідно з яким компанія ByteDance повинна протягом 90 днів продати всі активи на території США, пов’язані з TikTok. Раніше він розпорядився заблокувати китайські додатки TikTok і WeChat на території своєї країни.

TikTok подала до суду, аби оскаржити заборону, введену президентом Трампом.