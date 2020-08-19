Про це повідомили сьогодні на брифінгу адвокати політика.

Так, адвокат Ігор Головань нагадав, що в липні цього року Київський апеляційний суд скасував арешт 42 картин Порошенка. Раніше через ці полотна спецназ Державного бюро розслідувань штурмував музей Івана Гончара в Києві.

“Єдиним варіантом у цьому випадку бути притягнення до встановленої законом відповідальності тих людей, які брали участь у цій ганебній історії із захопленням музею Гончара, з захопленням колекції картин, з побиттям журналістів і депутатів з перешкоджанням діяльності журналістів і депутатів… Але замість того прокуратура знову звернулася до свого улюбленого Печерського суду, і з порушенням всіх процесуальних законів і матеріальних законів 10 серпня Печерський суд повторно видав ухвалу про накладення арешту на колекцію картин Петра Порошенка, яка зараз виставлена у цьому музеї“, – наголосив Головань, якого цитує прес-служба “Європейської Солідарності”.

На думку адвоката, метою повторного арешту картин “є спроба надати якийсь вигляд законності цим діям щодо незаконного обшуку і захистити від відповідальності, прикрити тих слідчих і тих прокурорів, які організували незаконний обшук”.

У свою чергу адвокат Ілля Новіков висловив думку, що повторний арешт картин свідчить про те, що в Офісі президента не готові визнавати свої помилки і “давати задню”.

“Важливо не те, що вирішив Печерський суд, а те, що Офіс генпрокурора, звісно в координації з іншими структурами, вирішили продовжити те, що вони почали. Очевидно, що в Офісі президента України змінилась людина, яка відповідає за координацію з правоохоронними структурами і конкретно за серію справ проти Порошенка. Раніше це був Смірнов (заступник голови ОПУ, – ред.), очевидно, що за результатами його роботи було визнано, що він не справляється. І очевидно з того, що ми спостерігаємо, на це місце був призначений Татаров (нещодавно призначений заступник керівника ОПУ, – ред.). І першою ж дією було те, що ті люди, які займались кілька місяців цими провадженнями і повністю себе скомпрометували, вони залишені робити цю роботу. І те, що їм було сказано, що треба піти і доробити те, що не вийшло з картинами”, – заявив Новіков.

Він уточнив, що всі подібні рішення адвокати Порошенка будуть оскаржувати.

“Я думаю, що з цим новим арештом буде те саме, що й з попереднім. Це може зайняти кілька тижнів, місяців, але результат буде той самий”, – зазначив Новіков.

Як повідомлялося раніше, 26 травня в музеї Івана Гончара в Києві п’ятий президент України Петро Порошенко разом зі своєю дружиною Мариною відкрили виставку картин художників з українським корінням з сімейної колекції. Близько 16:00 того ж дня спецназ ДБР силою вдерся в музей Гончара. Раніше Порошенка викликали до Держбюро розслідувань як свідка у справі про контрабанду понад 40 картин.

26 червня, через місяць після інциденту, виставка відкрилася знову.

Варто зазначити, що на виставці були виставлені порожні рамки, в яких спершу перебували оригінали митних документів на картини. Ці документи співробітники ДБР вилучили під час обшуків.